Faitelson responde a críticas sobre entrevista con 'Billy' Álvarez

Este domingo el periodista David Faitelson inauguró en redes sociales un nuevo programa, donde enfrenta a los comentarios de sus detractores en redes sociales y los confronta, dando explicaciones a sus quejas. En los primeros minutos del mismo, atendió las dudas de quienes lo cuestionaron por su relación con el exdirectivo del Cruz Azul actualmente sujeto a proceso, Guillermo "N".

Dentro de su explicación, le dejó un mensaje a Álvaro Morales, conductor de ESPN, quien en las últimas semanas dejó indirectas a Faitelson por entrevistar a "Billy".

"No tengo nada que hablar de 'Billy', aquí yo como periodista encontré la oportunidad con su abogado de hacerle una entrevista, que es un hombre que tuvo una larga trayectoria como gente del futbol, más que como presidente de la cooperativa fue un directivo importante para el futbol mexicano, era el equilibrio cuando había que buscar alguien que tuviera certeza y estuvo cerca de ser presidente de la Federación Mexicana de Futbol", comenzó su relato el ahora conductor de Televisa.

"A quien insinúa que tengo algo con 'Billy', no tengo nada que ver con él y con ningún directivo ni presidente de equipo de futbol, les digo las cosas en la cara, jamás he tomado un centavo que no me ha correspondido por mi trabajo, si no no tendría 40 años en el medio. ¿Qué historias les cuentan de 'Billy'? Lo entrevisté como también entrevisté a Fidel Kuri en prisión, como la noche que Emilio Maurer terminó en prisión y no vengan con indirectas estúpidas de que voy a terminar en la cárcel", continuó con tono serio.

Finalmente, aclaró que antes de hacer dicha entrevista consultó a su abogado para recibir la confirmación de que no tendría ningún problema legal para al entrevistar con un personaje entonces prófugo de la justicia.

"No caigan en absurdos y en lo que dicen algunos para tratar de defender sus intereses. Eso no existe, entrevisté a 'Billy' y no gustó en la cooperativa, eso es problema de la cooperativa. Buscaba algún interés periodístico, sí; el abogado me dijo que podía conseguírmelo. Yo hablé con el mío y me dijo que no tenía ningún impedimento. Todos tienen derecho a hablar, yo no soy policía, yo entreviste a 'Billy' por temas de futbol y lo volvería a hacer y no tengo nada a favor de 'Billy' y él nunca me ha dado un centavo, si yo hablara de lo que sé y de lo que le dio a otros, pero bueno, vamos a contenernos", concluyó.