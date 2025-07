Factibilidades para proyecto del drenaje pluvial no están en cancha municipal, asegura alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda aseguró que no hay trámites ni pasos pendientes de su parte para hacer realidad la construcción de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad, un asunto que está en manos de otras instancias, como los gobiernos estatal y federal.

“Yo no tengo pendientes, no puedo dar factibilidades y así está en la ley, nos han mandado cartas y les hemos contestado que no estoy facultado ni para pagarlas ni para hacerlas, tiene que ser otro orden de gobierno”, respondió sobre el tema.

Sin embargo, aseguró que el Municipio está en la mejor disposición de colaborar, incluso en que se otorguen dichas factibilidades, las que directamente no se pueden hacer de su parte, sino mediante un convenio con los otros ámbitos de gobierno.

El proyecto para construir un sistema de drenaje pluvial está al 95 por ciento en las factibilidades ambiental y legal , sin las cuales no se le asignarán los recursos federales tan esperados para dar inicio a las obras. El presidente municipal insistió en que ese aspecto está en manos del estado y federación.

Se han tenido avances en las integración del proyecto, su presentación y registro ante la Secretaría de Hacienda, pero ese cinco por ciento que está pendiente, que implica una manifestación de impacto ambiental, tendría un costo aproximado a los 10 millones de pesos, según informó en su momento el Secretario General de Gobierno, Óscar Pimentel González.

Aunque el proyecto se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 con casi 500 millones de pesos, no se asignaron estos recursos porque no está completo, por lo que la dirección regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estado y municipio en conjunto con diputados locales y federales acordaron mover el calendario de inversión anual 2023-2025 que se tenía considerada, al periodo 2026-2028.

Efectos de las lluvias

Las lluvias continúan y entre la noche del martes y madrugada de este miércoles, se registraron 16.3 milímetros de precipitación, los cuales ocasionaron encharcamientos, cierre momentáneo de cruces inundados y apagones.

El director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez Llanas informó que la mayor parte de la lluvia se registró en el sector poniente y la zona Centro de la ciudad, sin que se presentaran situaciones de riesgo para la población.

En la colonia San Joaquín hubo necesidad de evacuar a una señora y su hija de la vivienda, pues presentaba riesgo de colapso.

Se reportaron encharcamientos en bulevar Diagonal Las Fuentes, avenida Bravo, bulevar Independencia entre otras de las zonas en mención, así como interrupciones de energía en varios sectores de la ciudad.