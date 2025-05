F1: ¿A qué hora y donde ver el GP de Emilia-Romagna?

Tras unos días de descanso, los veinte pilotos de la Fórmula 1 ya se encuentran en Italia para dar inicio al Gran Premio de Emilia-Romaña, un escenario donde Oscar Piastri podría continuar consolidando su dominio en el campeonato de pilotos.

La tabla de posiciones de esta temporada ha sorprendido a muchos: el actual campeón, Max Verstappen, se encuentra en tercer lugar, superado por los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

A diferencia del GP de Miami, este fin de semana no habrá sprint; regresa el formato clásico con tres prácticas libres, clasificación y la carrera principal. Todos los detalles, a continuación.

¿Cuáles son los horarios de las prácticas, qualy, y carrera?

Tras el GP de Miami, los horarios del Gran Premio de Emilia-Romaña podrían representar un reto para los aficionados de este lado del mundo, especialmente para quienes viven en México o en el continente americano, ya que las actividades comenzarán muy temprano. La acción inicia el viernes 16 de mayo con las dos primeras prácticas libres: la primera se llevará a cabo de 5:30 a 6:30 a.m. (hora del centro de México), y la segunda, de 9:00 a 10:00 a.m.

La tercera práctica libre se llevará a cabo el sábado 17 de mayo, de 4:30 a 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 8:00 a.m. El domingo 18 de mayo será el turno de la carrera, que arrancará a las 7:00 a.m., así que tocará madrugar si no quieres perderte ningún detalle.

¿Dónde puedes ver la carrera en vivo?

Desde México. hay diferentes canales y/o plataformas de suscripción en las que puedes disfrutar durante todo el fin de semana del Gran Premio.

Toda la acción del Gran Premio de Emilia-Romaña se podrá seguir en vivo a través de los canales Fox Sports y Fox Sports Premium, así como en la plataforma de suscripción F1 TV.