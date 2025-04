Expone Grupo Vida el desconocimiento de las autoridades federales en búsqueda e identificación

En su breve encuentro con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Silvia Ortiz representante de Grupo Vida así como de los Estados de Coahuila y Durango, expuso su rechazo a las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de búsqueda, localización e identificación, al considerar que es un tema “que les falta mucho por conocer”. También expuso que el tema de Teuchitlán, Jalisco donde se localizó un rancho de exterminio y adiestramiento en donde además se encontraron restos calcinados, dijo que es algo que en la región Laguna se ha venido viendo desde el 2015.

Fueron poco más de 7 minutos en los que Ortiz, expuso sus argumentos sobre las iniciativas presidenciales.

“El colectivo grupo Vida rechaza la iniciativa presidencial, dicha iniciativa no aporta para la búsqueda de personas desaparecidas, no contiene estrategias, acciones, o dinámicas eficaces y eficientes para la localización. No queremos iniciativas que solo nos refleje el oficialismos, y lo más importante, es sin considerar a las familias que por su trayectoria de búsqueda tienen más experiencia”.

Expuso el caso de El Venado, predio ubicado en el municipio de Francisco I. Madero, en donde realizaron una búsqueda en compañía de la Fiscalía Generar de la República con peritos independientes “y no nos escucharon. Después volvimos con el Estado y hasta la fecha hemos sacado de ese predio, más de 15 personas que estaba olvidando la Fiscalía. Es importante escuchar a las familias, es por eso que lo digo”, recalcó Ortiz.

Se rechazó también la iniciativa el control de población de manera masiva, estableciendo vigilancia en todos los sentidos, por lo tanto dijeron no a la Plataforma de identidad al considerar que de nada ayuda para la búsqueda, sobre todo a los de larga data, como es su caso, al cumplirse 20 años de la desaparición de su hija Stephanie Sánchez-Viesca “Fanny” el 5 de noviembre de 2004.

Pero lo que consideraron verdaderamente imposible y sobre todo, una muestra del desconocimiento que tienen en materia de identificación, fue el que las instituciones entreguen perfiles en un lapso de tres días.

“Coahuila cuenta con el CRIH (Centro Regional de Identificación Humana) y tiene de lo que nada más el Grupo Vida ha recuperado, más de 2 toneladas de fragmentos óseos y no ha podido terminar con tres predios. Entonces es imposible que pueda tener los perfiles, y le hemos preguntado directamente a la licenciada Yezka (Garza) que es la coordinadora del lugar, cuánto se va a tardar y nos dice que se lleva hasta 50 años. Es imposible, por los reactivos, por el costo, así es que esto se quiere de más presupuesto o de más laboratorios donde se pueda hacer esta identificación”.

Incluso comentó que en tan solo en un día de trabajo en estos lugares considerados como “campos de exterminio”, se han sacado hasta tres tinas de 20 litros con restos de fragmentos óseos.

“Yo si les llamo campos de exterminio porque se dieron a la tarea de que no se pudiera identificar a una persona, que nos pudiera localizar, pero se les olvidó a los delincuentes que existimos las madres, los padres, los hermanos, las esposas, el amor es el que nos mueve y es el que nos llevó a encontrar estos fragmentos y vaya que en Patrocinio son 64 hectáreas de búsqueda que nos dictaminaron que se termina en 20 años de los que hemos trabajado 10 y no llevamos ni la mitad. Yo tengo 62 años en el tiempo que resta, voy a tener 73 años que Dios me preste la salud para terminar ese predio. Entonces pongámosle nombre a lo que es”.

Silvia Ortiz expuso sobre el caso de Teuchitlán

Ahora se asombran con Teuchitlán por restos quemados, esto ya lo venimos viendo desde el 2015 y no saben lo que sigue, lo que sigue familias, es más difícil aún, porque ya en el estado de Coahuila se peleó por la atención psicológica real que deben de llevar las familias, el acuerdo que deben de tener todas las autoridades con las familias, con estos contextos porque muchas familias dicen ‘lo único que quiero es encontrar’, no es cierto, ya lo vivimos allá. Una vez que tienen la noticia y que no se les puede entregar más que un fragmento o un tubo de ensayo con el polvo que sobró de la identificación, las familias no lo aceptan”, expuso Ortiz.

Por lo que insistió en que a las autoridades:

“Les falta mucho por conocer y es algo que tienen que saber las familias y ya”.

Sobre el tema de la difusión masiva, consideró que debe ser un tema que debe ser consensuado, a fin de no exponer la seguridad de las familias. “Porque puede haber familias que pueden estar en riesgo, antes de iniciar una difusión se tiene que ver cómo está el tipo de averiguación, como se está llevando y cuales son los riesgos que se pueden tener”.