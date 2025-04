experimenta el terror

Un cuento de pescadores es una película que mezcla la fantasía y el horror folclórico mexicano para contar una historia cargada de misticismo, arraigada en el imaginario de los pescadores purépechas del lago de Pátzcuaro.

La historia, escrita por Edgar Nito y Alfredo Mendoza, busca explorar los miedos ancestrales que se transmiten de generación en generación a través de leyendas locales, mientras plantea una reflexión sobre la relación del hombre con la naturaleza y sus propias sombras internas.

La película surge de la investigación y exploración de relatos orales recopilados en las zonas lacustres del centro de México. Edgar Nito y Alfredo Mendoza, quienes previamente colaboraron en Huachicolero, encontraron en la historia de "La Miringua" una oportunidad única para combinar elementos del horror con la mitología purépecha. La idea fue desarrollar una narrativa donde los demonios internos de los personajes se entrelazan con las manifestaciones de esta entidad misteriosa.

Este 29 de abril a las 20:00 horas en Cinépolis Cuatro Caminos se llevará a cabo la premier del filme para nuestros miembros del Club del Suscriptor.

En la trama, participan actores como Mercedes Hernández y el coahuilense, Jorge A. Jiménez, quien gustoso charló con El Siglo del filme.

"Estoy contento de que esta película llegue a todas las salas de cine, es un logro grande para el director y todos los compañeros que hicieron posible esta película".

Para el nacido en Zaragoza, Coahuila, trabajar bajo la dirección de Nito ha sido maravilloso.

"Edgar es un director muy creativo y arriesgado. Tiene muy claro lo que quiere contar. Un cuento de pescadores es un mito, una leyenda mexicana que igual muchos no conocían. Yo cuando leí el guion, se me hizo padrísimo. Pese a que me encanta el terror, jamás había realizado una cinta del género".

La película fue filmada íntegramente en locaciones reales en el lago de Pátzcuaro, incluyendo las islas de Pacanda, Yunuén y Tecuena. La decisión de rodar en estos lugares no solo buscó dotar de autenticidad a la historia, sino que permitió una mayor inmersión en la comunidad local.

"Fue toda una experiencia grabar allá. Fue un viaje inesperado, algo muy especial. Ahora sí que vivimos muy de cerca la historia".

Algo que caracteriza a la historia es que no hay un protagonista como tal, sino que todos los personajes se ligan por diversas razones a la leyenda de "La Miringua".

"Son diferentes historias que nunca se entrelazan entre sí, lo único que las une es la leyenda, la tragedia. Es algo muy acertado porque son situaciones diferentes. No es la típica trama que está basada en un solo lado".

En su caso, Jiménez encarna a un hombre que se enamora de una mujer rodeada de misterios.

"Mi papel es justo el de un hombre muy retraído y solitario que se encuentra a una mujer mientras que pescaba de noche. Algo le atrae de ella. Se le vuelve una obsesión. Es como un embrujo y no les cuento más para que la vean".

Recordó el coahuilense que Un cuento de pescadores causó una gran impresión en su estreno nacional ocurrido en el Festival Internacional de Cine de Morelia de 2024.

"Nos fue muy bien. Recibimos un premio muy importante. Está muy bien lograda. Espero que la vean y que nos cuenten en redes sociales sus impresiones".

Por otro lado, Jorge se mostró entusiasmado de que ha tenido dos estrenos seguidos en las salas. Previamente, se le vio en las salas con Pérdida total, que se hizo en La Laguna bajo la dirección de Enrique Begné y la producción de "Pato Safa".