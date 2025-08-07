Expansión de Ariston Group en Saltillo suma 150 mil mdp a inversiones en Coahuila

Durante el anuncio de inversión de 157 millones de pesos de la empresa Ariston Group, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que en lo que va de su administración se han acumulado alrededor de 150 mil millones de pesos de inversiones nacionales y extranjeras, lo que demuestra que Coahuila sigue siendo uno de los mejores estados para invertir en México.

“Con el anuncio de expansión de la empresa Ariston llevamos en esta administración 150 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras. Seguimos trabajando para fortalecer el desarrollo económico de Coahuila”, afirmó Manolo Jiménez Salinas.

Ariston Group es una empresa de capital italiano, dedicada al diseño, producción, comercialización y distribución de calentadores de agua y productos solares. La planta que se instalará en Saltillo, generará más de 120 empleos formales.

Manolo Jiménez expresó todo su apoyo y respaldo a esta empresa, al mencionar que su administración es aliada de todo aquel que quiera invertir, trabajar o emprender en nuestro territorio.

“En Coahuila somos facilitadores y generamos las mejores condiciones para que las operaciones de las empresas sean exitosas”, señaló, y agregó que una de las mejores herramientas para que las familias puedan salir adelante, es que tengan buenos empleos.

Agradeció a los directivos de Ariston Group por confiar en Coahuila y les reiteró su compromiso de trabajo en equipo para seguir creciendo juntos.

El mandatario estatal manifestó que en Coahuila ya finalizó el proceso de la reforma judicial, y que todos y todas quienes llegaron al Poder Judicial del Estado son profesionales y honestos, por lo que se garantiza el estado de derecho a las y los coahuilenses, así como a los inversionistas.

“Hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país y hay un gran compromiso de seguir blindando, de seguir trabajando con voluntad. Porque en el tema de seguridad, uno de los ingredientes más importantes para que haya seguridad en un municipio y en un estado, es que quienes gobiernan le entren al tema”, comentó.

Destacó la gran coordinación que se tiene entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, la Policía Estatal, las y los alcaldes de Coahuila, así como con los poderes Legislativo y Judicial, para mantener la paz y el orden en todas las regiones.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía mencionó que la llegada de Ariston Group es un reflejo de la confianza que el sector productivo internacional sigue depositando en el estado.

Comentó que esta nueva inversión responde a factores concretos que distinguen a nuestro estado, como el Estado de Derecho, la seguridad pública, paz laboral, infraestructura competitiva y capital humano calificado.

Rodrigo Basañez, director general en México de Ariston Group informó que la planta en Saltillo se especializará en calentadores de agua tanto a gas como eléctricos, y que estará enfocada en abastecer a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

La construcción de su planta iniciará en octubre próximo, y sus operaciones a principios de 2026.

“Elegimos a Saltillo y a Coahuila, porque creemos en su gente”, mencionó.

Por su parte, Javier Díaz González, alcalde de Saltillo dio la bienvenida a esta nueva empresa a cuyos directivos agradeció por confiar en la capital más segura y la más competitiva de México.

“Con la llegada de Ariston Group, el estado se consolida como una entidad altamente competitiva, atractiva, pero sobre todo como un estado seguro para los inversionistas”, señaló.

En este anuncio de inversión acompañaron al gobernador, además, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Óscar Armando Ríos Marrón, director de Operaciones Ariston; Sofia Delgadillo Díaz, directora de Pro Coahuila; Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico de Saltillo.