Exmanager de 'Lupita Tik Tok', acusado de fugarse ante controversias

El caso de James Flores, exmanager de Lupita TikTok, ha causado un revuelo después de que desapareciera repentinamente tras el fallecimiento de la pequeña Karely Yamilet. La niña, que estuvo internada más de tres semanas en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, perdió la vida debido a un paro cardíaco el 13 de mayo. La noticia impactó a la comunidad de seguidores de Lupita, quienes comenzaron a cuestionar el paradero y las acciones de Flores, que hasta el momento no ha sido localizado.

Antes de su desaparición, James Flores había sido una figura clave en la carrera de Lupita, trabajando junto a ella y su pareja, Ricardo “N”. Sin embargo, las acusaciones de explotación laboral y mala gestión económica no han tardado en surgir. Los fanáticos aseguran que Flores habría desaparecido junto con las ganancias de Lupita, dejando a la creadora de contenido sin recursos después de un complicado momento familiar.

El misterioso vacío de James Flores tras el fallecimiento de Karely

El drama tomó un giro aún más intrigante cuando se reveló que Flores, además de su vinculación profesional con Lupita, había sido el encargado de hacer declaraciones públicas sobre la salud de la pequeña Karely. Además, se rumora que fue él quien contrató abogados para defender tanto a Lupita como a Ricardo “N” de las críticas recibidas.

En medio de esta situación, los seguidores de Lupita TikTok comenzaron a notar que, en su perfil de redes sociales, ya no figuraba el cargo de "manager" de James Flores, lo que levantó aún más sospechas sobre su repentina desaparición. Según las últimas informaciones, Flores no se encuentra en Monterrey y desde el 13 de mayo no se tiene noticia alguna de su paradero.

VER MÁS Hermanos Menéndez ya pueden aspirar a la libertad tras fallo judicial

Un juez de EUA redujo la cadena perpetua de Lyle y Erik Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989, abriendo la puerta a una posible libertad condicional

Acusaciones de explotación y lucro con la tragedia familiar

A las acusaciones sobre la desaparición de James Flores se suman las graves críticas de quienes señalan que Lupita y su pareja, Ricardo “N”, pudieron haber estado lucrando con la salud de su hija. El TikToker Kevin Portillo fue uno de los primeros en declarar que tanto Lupita como Ricardo aprovecharon la tragedia para generar ingresos a través de promociones de casinos en sus redes sociales mientras la niña permanecía hospitalizada. Esta información ha sido ampliamente comentada en los medios y entre los seguidores de la influencer.

“Nos hace pensar que estaban usando la situación para monetizar. Todos los días, mientras la pequeña estaba en el hospital, publicaban promociones de un casino en su cuenta de Instagram”, expresó Portillo.

Este escándalo sigue en desarrollo, mientras los seguidores esperan respuestas tanto sobre el futuro de Lupita TikTok como de las acciones de su exmanager, James Flores.