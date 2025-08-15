Exjugador de Xolos es condenado a ocho meses de cárcel por intimidación

Un exjugador que militó en la Liga MX fue condenado a prisión.

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, exjugador de la selección de su país y que actualmente hace parte del Guayaquil City, de la segunda división de Ecuador, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación, según informó este viernes la Fiscalía.

La sentencia fue dictada por un juez del cantón (municipio) de Daule, en la costera provincia de Guayas, bajo un procedimiento abreviado, donde el acusado acepta su culpabilidad a cambio de recibir una pena reducida.

Bolaños fue procesado íntimamente por tenencia de arma de fuego, pero la Fiscalía reformuló cargos tras aportar nuevos testimonios.

De acuerdo a estos testigos, Bolaños ingresó violentamente a una vivienda, agredió físicamente a una persona y amenazó de muerte a cuatro más, para posteriormente hacer disparos cerca de los presentes el pasado 15 de junio.

Bolaños fue detenido en la urbanización de La Aurora, del cantón Daule, pues miembros de la Policía encontraron un arma de fuego en el vehículo de su propiedad, pero fue posteriormente puesto en libertad condicional mientras continuaba la investigación del caso.

Durante el proceso, Bolaños tenía prohibido salir del país y estaba obligado a presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales.

Bolaños, de 35 años, ha militado anteriormente en Barcelona, Liga de Quito y Emelec, mientras que fuera de Ecuador ha vestido las camisetas de los mexicanos Chivas y Tijuana, y del brasileño Gremio, entre otros clubes.