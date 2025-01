Exigirán vecinos de Torreón terminar drenaje pluvial

Para la ciudadanía y sobre todo para los habitantes del suroriente de Torreón, el tema del drenaje pluvial es una asignatura pendiente, por lo que en el segundo periodo de gestión del alcalde Román Cepeda, colonos buscarán que se atiendan las obras complementarias que quedaron en "stand by" después de que se construyera un pozo de captación pluvial en el sector de Provitec, que alberga a unas 400 familias.

La inversión fue de 4.6 millones de pesos y en su momento se informó que el agua de lluvia escurriría al mismo, con una capacidad de más de nueve mil metros cúbicos, y que de ahí sería conducida al cárcamo para su desfogue.

No obstante, a finales de agosto y primeros de septiembre de 2024, hubo inundaciones en sus viviendas menoscabando su patrimonio porque según los vecinos, el pozo fue rebasado por la falta de obras complementarias.

"El tema del drenaje pluvial es un tema no resuelto, seguimos con el mismo temor, la misma angustia cada vez que se aproxima la temporada de lluvias, de 2016 a la fecha sí ha habido cierta mejoría para aminorar el impacto en nuestro sector habitacional pero ha sido producto de la movilización y de la gestoría que hemos hecho algunas colonias comprendidas por Provitec, una parte de Torreón Residencial y de la Carmen Romano".

Gestionamos obras pero nunca terminan, siempre han sido soluciones parciales”, dijo Francisco Aldama, presidente de la Mesa Directiva de la colonia Provitec.

Entre los pendientes se encuentra el suministro y colocación de tubería metálica para la descarga de agua captada en el vaso regulador hacia el cárcamo pluvial, incluyendo una bomba sumergible, cuarto de control e instalación eléctrica. También la construcción de dos imbornales más en la colonia Torreón Residencial; uno en el crucero de Paseo de la Soledad y calle Prada, conectado con tubería al vaso regulador y otro en la esquina de Viena con Paseo de la Soledad.

Aldama dijo que para estas obras se requieren poco más de 800 mil pesos, pero que el argumento de las autoridades municipales ha sido que hay necesidades en otras colonias de Torreón. “Ok, pero por ejemplo, contratan a los Tigres del Norte, no sé a quién le pidieron opinión, les pagan 16 millones de pesos, contratan a Carlos Rivera y le pagan 10 millones de pesos y entonces lo que sí les encanta a las autoridades es obras de relumbrón, digo yo, ahí está el Giro Independencia que está por verse, yo ya fui y es un cuello de botella, no soy experto pero no creo que sea la solución”, expuso.

Mencionó que en este trienio seguirán gestionando y exigiendo lo que por derecho les corresponde pues pagan impuestos como el Predial.

“No vamos a arriar banderas hasta no ver este asunto terminado. Formamos un comité donde hay vecinos de Provitec, Carmen Romano y Torreón Residencial y no hemos dejado de reunirnos para seguir atendiendo y gestionando este asunto”, declaró.

El viernes pasado y durante la toma de protesta ciudadana, el presidente municipal presentó el modelo “Torreón más”.

En el rubro de soluciones hídricas, dijo que continuará la rehabilitación del sistema de drenaje, modernizando su infraestructura para prevenir inundaciones y mejorar el servicio, además de que darán seguimiento a la solución del sistema de drenaje pluvial en lo que compete al municipio.

Añadió que se repondrán líneas de conducción de agua potable, integrarán el 100% de los pozos con mayor tecnología, con telemetría para evitar daños sorpresivos y se construirá una nueva planta tratadora.

Exigirán vecinos de Torreón terminar drenaje pluvial