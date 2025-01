Exigen solución urgente a brote de aguas residuales en Rincón La Merced de Torreón

Habitantes de la colonia Rincón La Merced de Torreón lanzaron una “desesperada y sensible petición de ayuda” al Gobierno municipal debido a que requieren una solución definitiva a un brote de aguas residuales que se concentra principalmente entre las calles San Antonio del Coyote y de los Peltres.

La señora Belinda González García acudió esta semana a realizar la solicitud tanto a la Dirección de Atención Ciudadana como al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas). Indicó que su familia habita en ese sector y que teme por la salud e integridad de sus pequeños nietos de dos y nueve años de edad.

En el documento que entregó a las autoridades, señaló que hay ocasiones en las que el brote se extiende por una, dos o tres cuadras despidiendo un pestilente y fétido olor.

Aunado a esta problemática, asegura que hay un espacio de 7 metros de largo por 1.5 metros de ancho “perteneciente al municipio en completo abandono ya que no ha sido pavimentado, lo que provoca mucha maleza y que la gente tire ahí su basura con la consiguiente aparición de fauna nociva como ratas, lagartijas y cucarachas).

Y precisamente a un lado de este foco de infección se encuentra en la casa de mis nietos quienes han presentado problemas gastrointestinales recurrentes y están en peligro constante de contraer dengue por la proliferación de moyotes. Aunado a todo esto, el exceso de humedad ha reblandecido la pared de la casa de mis nietos y yo estoy muy preocupada de que suceda una desgracia”.

González García, añadió que ayer viernes acudió al Simas y que le comentaron que ya tenían conocimiento del caso, argumentando que el problema obedece a la gran cantidad de basura que se ha detectado en las redes de drenaje en los condominios Manhattan de dicha colonia.

“Me dijeron que ya se le estaba dando seguimiento, que el caso lo tiene el departamento técnico para arreglar ese problema que ya tiene muchos años, y pues esperemos que así sea porque yo ya estoy tan desesperada que si no se me atiende, me voy a ir hasta Saltillo con el gobernador porque ya van más de 12 años así, a veces el agua es verde, negra, hasta agua jabonosa”, detalló.

Cabe señalar que en la colonia Rincón La Merced, por mucho tiempo se han generado taponamientos de drenaje, a tal grado que los trabajadores del Simas han encontrado desde ropa, costales con basura y otros desechos sólidos que obstruyen el paso de las aguas residuales.