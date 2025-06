Exigen Ley de Identidad de Género

La Ley de Identidad de Género y la tipificación del transfeminicidio son algunos de los pendientes legislativos en el estado de Durango en materia de derechos para la comunidad LGBTI+.

Estas serán parte de las principales exigencias en la marcha que se llevará a cabo este 28 de junio, desde Lerdo hasta Gómez Palacio, con la esperanza de que sean atendidas durante el presente año, ahora que miembros de la comunidad han logrado integrarse a los nuevos Ayuntamientos y podrían impulsar estas demandas.

La ausencia de una Ley de Identidad de Género en Durango mantiene en una situación de vulnerabilidad a hombres y mujeres trans, cuyos documentos oficiales no reflejan su identidad real. Esto limita su acceso a oportunidades laborales y educativas, y en muchos casos los orilla a la informalidad o incluso al sexo servicio, ante el temor al rechazo y la discriminación.

Francia Mariscal, primera diputada trans suplente en el Congreso del Estado de Durango, compartió que asumir ese cargo representó un verdadero reto, justamente por la falta de dicha legislación.

"Tuve que viajar a la Ciudad de México para poder cambiarme el nombre porque aquí en mi estado todavía no está autorizado. Cuando fui a hacer el trámite, me entregaron un acuse que debía entregar en la Oficialía Número Uno, pero cuando lo llevé ahí no sabían qué hacer con ese papel. Lo tengo todavía sin respuesta. Creo que hace falta personal capacitado", relató Mariscal.

Actualmente, las personas trans interesadas en realizar su cambio de identidad en Durango deben recurrir a la vía del amparo, un procedimiento costoso y lento. Según la abogada y activista Dimar Guillén, el costo de este trámite puede oscilar entre 10 mil y 20 mil pesos, y su resolución puede tardar hasta un año.

Sin embargo, destacó que con el apoyo de la organización Mujeres Sí, con sede en la capital del estado, algunas personas trans han podido realizar el trámite de manera gratuita.

Para Guillén, contar con esta ley es urgente.

"Con la vía administrativa, solo tendrías que acudir a la Dirección General del Registro Civil, pagar una cuota y podrías tener tus documentos actualizados incluso ese mismo día. En cambio, con el amparo, puede tardar más de un año", explicó.

Por su parte, Francia Mariscal recordó que ya se han presentado iniciativas legislativas en el Congreso del Estado, impulsadas por la diputada Delia Enríquez, y confía en que estas tengan eco entre el resto de los legisladores.

Además, destacó que la presencia de nuevos servidores públicos abiertamente LGBTI+ en los Ayuntamientos podría fortalecer estas demandas y ayudar a que se aprueben leyes que, aseguran, son urgentes para garantizar los derechos humanos y la igualdad en la entidad.