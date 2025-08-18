Policiaca Saltillo Accidentes viales Accidentes Fallecimientos Policiaca

Saltillo

Exigen justicia por muerte tras intoxicación que afectó a 60 personas

Exigen justicia por muerte tras intoxicación que afectó a 60 personas

Exigen justicia por muerte tras intoxicación que afectó a 60 personas

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este lunes el bulevar Venustiano Carranza en el municipio de Saltillo, fue bloqueado por familiares de trabajadores afectados del Hotel Hampton Inn, luego de una intoxicación alimentaria, misma que provocó la muerte de un hombre.

Dicha manifestación fue con el objetivo de exigir justicia tras el deceso de Carlos Fernando de 59 años de edad, quien se desempeñaba en el área de seguridad; además de atención médica adecuada, ya que de las 60 personas que resultaron intoxicadas, al menos 10 se reportan delicados.

El cierre se llevó a cabo por dicha transitada vialidad en ambos sentidos, una de las más importantes de la capital del estado, hasta la altura del bulevar José Narro Robles.

Fue el pasado el pasado 15 de agosto, cuando el hoy occiso ingresó a la Clínica 1 del IMSS con dificultades respiratorias, presuntamente derivado a la ingesta de una paella contaminada.

siglonet-229594


Sin embargo, tras sufrir un segundo paro cardíaco, a pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, esto no fue suficiente ya que además también habría presentado falla renal.


Tras practicarle la necropsia de ley, ésta arrojó que la causa de su fallecimiento fue a causa de una tromboembolia pulmonar, dictamen que familiares rechazan ya que Carlos Fernando gozaba de buena salud, de acuerdo a recientes estudios médicos que se realizó, por lo que acusan de negligencia al hotel.


Al respecto, la Fiscalía General del Estado mantiene una carpeta de investigación abierta; y hasta el momento el sector hotelero no se ha pronunciado tras los hechos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Exigen justicia por muerte tras intoxicación que afectó a 60 personas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407450

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx