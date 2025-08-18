Exigen justicia por muerte tras intoxicación que afectó a 60 personas

La tarde de este lunes el bulevar Venustiano Carranza en el municipio de Saltillo, fue bloqueado por familiares de trabajadores afectados del Hotel Hampton Inn, luego de una intoxicación alimentaria, misma que provocó la muerte de un hombre.

Dicha manifestación fue con el objetivo de exigir justicia tras el deceso de Carlos Fernando de 59 años de edad, quien se desempeñaba en el área de seguridad; además de atención médica adecuada, ya que de las 60 personas que resultaron intoxicadas, al menos 10 se reportan delicados.

El cierre se llevó a cabo por dicha transitada vialidad en ambos sentidos, una de las más importantes de la capital del estado, hasta la altura del bulevar José Narro Robles.

Fue el pasado el pasado 15 de agosto, cuando el hoy occiso ingresó a la Clínica 1 del IMSS con dificultades respiratorias, presuntamente derivado a la ingesta de una paella contaminada.

Sin embargo, tras sufrir un segundo paro cardíaco, a pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, esto no fue suficiente ya que además también habría presentado falla renal.

Tras practicarle la necropsia de ley, ésta arrojó que la causa de su fallecimiento fue a causa de una tromboembolia pulmonar, dictamen que familiares rechazan ya que Carlos Fernando gozaba de buena salud, de acuerdo a recientes estudios médicos que se realizó, por lo que acusan de negligencia al hotel.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado mantiene una carpeta de investigación abierta; y hasta el momento el sector hotelero no se ha pronunciado tras los hechos.