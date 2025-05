Exhortan a que se ejerza en tiempo y forma los recursos asignados en materia de salud

A través de un Punto de Acuerdo, se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud Federal a ejercer en tiempo y forma los recursos financieros asignados en materia de salud dentro del presupuesto de egresos de la federación, priorizando las estrategias para la adquisición y distribución de vacunas a la población más vulnerable.

Fue el diputado Alvaro Moreira Valdés quien en tribuna durante la sesión en Congreso del Estado presento dicho Punto de Acuerdo, quien mencionó que a lo largo de la historia han surgido una serie de graves enfermedades que han logrado controlarse, prevenirse y erradicarse mediante la inmunización, como fue el caso de la viruela.

Señaló que las naciones continúan de forma permanente sus esfuerzos de lucha en contra de otros padecimientos, logrando controlar enfermedades como la difteria, la rubeóla y, hasta hace poco, el sarampión, un virus sumamente contagioso que se transmite por el aire y puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte.

Destacó que tan solo entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 a la 15 de 2025, se confirmaron 421 casos de sarampión. Dos semanas después (en la 17), los casos se dispararon en un 87%, alcanzando los 789.

Añadió que los más afectados son las niñas y niños menores de 1 a 4 años, seguidos de los de 5 a 9 años. Se encontró que 94.1% (742) no cuenta con antecedente vacunal, mientras que el 3.5 % (28) cuenta con una dosis de SRP y con 2 dosis de SRP 2.4% (19) documentado en la cartilla nacional de vacunación.

Indicó que además del sarampión, otras enfermedades prevenibles y, hasta hace poco, controladas por medio de la vacunación, se han venido presentando con mayor frecuencia. Tal es el caso de la Tosferina, que ha tenido un repunte de 835 casos confirmados.

Sostuvo que durante los últimos años los niveles de cobertura en vacunación han disminuido drásticamente. Según la Organización Mundial de la Salud, México tiene hoy una cobertura menor que en 2013.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición arrojó en 2023 que menos de la mitad de los infantes de hasta dos años recibieron un esquema completo de vacunación, contra el 90 por ciento hace diez años.

Reveló que los recortes a los programas y presupuestos en materia de salud son parte del descenso de estos niveles. En específico, los programas preventivos como la vacunación han sido de los más impactados con una variación real del 68.8% en comparación al año anterior.

Por si fuera poco, indicó que un análisis realizado a las Cuentas Públicas por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestra un continuo subejercicio en este sector, en especial en el programa de vacunación.

Expuso que en 2022 este programa dejó de ejercer el 75% de los recursos aprobados (casi 22 mil millones de pesos); en el 2023 fue el 78.8%, lo que equivale a más de 11 mil millones de pesos; para 2024, fue el 68.3% del recurso aprobado no ejercido para este programa, por aproximadamente 10 mil millones de pesos.

Dijo que estos subejercicios han influido en la asignación actual de los recursos.

“Y es que esta práctica es el resultado, o de una planeación deficiente del gasto en salud, o de una inadecuada gestión del mismo. Justamente, la caída de los casi 10 mil millones de pesos que no se presupuestaron durante este año equivale a la suma que la Secretaría de Salud dejó de ejercer en el periodo anterior”, resaltó.

Explico que según el Informe Trimestral de las Finanzas Públicas, de enero a marzo de 2025 esta dependencia lleva un subejercicio de 634.9 millones de pesos.

Aseveró que en cuanto al programa de vacunación, solo se han aplicado el 27% de lo programado para el periodo.

“Esto nos preocupa pues, según esta tendencia, la falta de gasto en tiempo y forma podría indicar que los recortes en este eje continúen.

El rezago que México tiene en los índices nacionales de vacunación no ha logrado revertirse, lo que no explica porqué no se aplican los recursos para el destino programado”, cuestionó.

Informó que según el Instituto Nacional de Salud Pública, de 2021-2023 no se alcanzó la meta de cobertura (95%) para ninguna vacuna investigada; asimismo, 81 mil niñas y niños de entre 1 y 2 años de edad no recibieron ninguna dosis durante su primer año de vida.

Agregó que investigadores determinaron la cobertura de vacunación para sarampión en la población nacional. En 2012, esta fluctuaba en un 95% en todas las edades, mientras que para 2023 se evidenció un descenso al punto que solo alcanzó el 71.3% en menores de cinco años, y solo el 32% había completado su esquema al segundo año.

Sostuvo que las vacunas han salvado y pueden salvar innumerables vidas; fortalecer las campañas de vacunación es una de las mejores inversiones que todo sistema de salud debe efectuar de forma continua en favor de la ciudadanía.

“Cada peso aplicado en materia salud es decisivo. No se trata de un gasto sino una inversión. Es un reflejo de la prioridad que en la agenda pública tiene el cuidado y protección de nuestra gente”, afirmó.

Por tal motivo, dijo que es preciso concertar un proceso adecuado de planeación, gestión y ejecución del gasto público que permita realizar acciones y estrategias para contener la propagación de virus y volver a tener la seguridad de alcanzar la inmunidad de colectiva, evitando complicaciones mayores a la salud y pérdidas humanas.