Exhortan a fieles a ser 'peregrinos de esperanza'

En su mensaje de año nuevo, el Obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, replica la invitación del Papa Francisco en este año Jubilar, en el que llama a los fieles a ser "peregrinos de esperanza" de una verdadera, y no basada en una mera ilusión.

"Quisiera hacer eco de la invitación del Papa en este año Jubilar, a ser peregrinos de esperanza, ir entrando más en el misterio del Amor de Dios, que es el que engendra esta esperanza, y que es una esperanza, dice el Papa, con San Pablo que no defrauda, una esperanza que no es una mera ilusión, que no es una mera cosa interior, psicológica, sino una esperanza que asume, que está de cara a los problemas, a los sufrimientos, a los desafíos del hombre actual. Es como la respuesta al clamor que hay en el corazón del hombre frente a una inquietud que siempre siente, de paz, de felicidad, de fraternidad, de armonía, de calor de familia, ahora la propuesta es, vamos entrando en este camino de esperanza", dijo monseñor.

FUNDAMENTO DE ESPERANZA

En su mensaje recordó que Jesús decidió adentrarse al drama humano, metiéndose en un pueblo y en una raza sufrida, pobre y oprimida, naciendo en los estratos más humildes, "ahora en la Navidad hemos podido meditar el drama para que Jesucristo naciera, principalmente por no ser de los influyentes, de los distinguidos, le huyó mucho a las glorias humanas y por eso nace en el silencio, en la periferia, no reclamando ningún honor o trato especial y después será uno que camina discretamente que se va a confundir con cualquier hijo de vecina…".

En ese contexto dijo, se funda esa esperanza, esa esperanza que tiene los pies en la tierra. "Entonces por eso el Papa dice, vamos comprometiéndonos con la paz, la paz es un anhelo que hay en el corazón del hombre y no lo dice como un poeta, como iluso, sino lo dice que estamos en un contexto de guerra, él habla de que se está llevando la Tercera Guerra Mundial en abonos, pausas en entregas y que siempre la guerra es una derrota del ser humano porque el ser humano está hecho para la fraternidad, para la armonía y que es una irracionalidad creer resolver los problemas a golpes, violentamente".

'TODOS SOMOS MIGRANTES'

También hizo eco al encargo del Papa Francisco dirigido a los migrantes, dejando fuera los prejuicios, que son una amenaza, "se han hecho todos los pueblos de la migrantes, todos somos de alguna manera migrantes".

Pide por los ancianos, para quienes pide se cuiden al ser raíces, la memoria de valores, de principios, de una humanidad y más acorde con el proyecto de Dios.

"Encarga poner signos de esperanza para los jóvenes, porque también para los jóvenes, aunque a veces puede haber la oportunidad de estudio, a veces no son muy seguras las condiciones labores, el poder encontrar un lugar donde desarrollar todas sus capacidad, aprendizajes, herramientas con una valoración de todo lo que ellos entregan".