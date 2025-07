Exgoberandor Ruffo Appel se deslinda del megadecomiso de huachicol en Coahuila

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, socio de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol, se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo por si es requerido por las autoridades.

El empresario puntualizó que ha puesto a disposición del gobierno federal toda la información de la actividad que ha sostenido Ingemar a lo largo de los últimos años, en cuanto le sea solicitada.

"¿Tiene la conciencia tranquila?", se le preguntó.

"Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan", declaró.El exmandatario panista informó que hasta el momento no ha sido requerido o citado a declarar.

Explicó que el combustible que llevaban los carrotanques decomisados en el estado de Coahuila no pertenece a Ingemar: "Nosotros importamos combustible, y probablemente una parte de lo que importamos venía transportado en ese ferrocarril, pero para nada el volumen que recientemente hemos gestionado da con el volumen que trae ese tren", mencionó.

Ruffo Appel señaló que Ingemar es una empresa que se dedica a la compra-venta de combustible, cuya única función es ser intermediaria, por lo que después de hacer una importación y cruzar la aduana, el combustible deja de ser de ellos.

"Deja de ser propiedad nuestra cuando el tren pasa la aduana... Ingemar sólo se ocupa del papeleo de la agencia aduanal en la aduana, y el comercializador se ocupa de todo lo demás. Entonces, nosotros no tenemos propiedad del combustible que está ahí en ese famoso tren".

El empresario pidió a las autoridades investigar a los comercializadores, pues aseguró que son ellos quienes operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías: "Los comercializadores son los que hacen todo el trajín, el movimiento del combustible. El importador sólo hace el papeleo del agente aduanal en la aduana, nosotros somos el importador, (...) de hecho ni vemos el combustible, sólo vemos papeles".

Aclaró que la comercializadora del combustible importado por Ingemar se llama Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sostuvo que esa compañía les fue consignada directamente desde el gobierno federal, por lo que la colaboración directa no fue decisión de ellos: "Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora".