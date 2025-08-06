Exesposa de Richard Sánchez acusa al futbolista de incumplir pensión y presionarla para salir de México

Una de las figuras más importantes del tricampeonato del América fue acusado de no pagar pensión alimenticia a su hijo.

Marlene Díaz, exesposa de Richard Sánchez, autor de un golazo en la final de vuelta contra Monterrey en el Apertura 2024, publicó un mensaje en redes sociales como un pedido de justicia ante la justicia mexicana y argentina, ya que el jugador actualmente milita en el Racing Club de Argentina.

Richard Sánchez dejó de pagar el hogar de su exesposa y su hijo

Marlene Díaz, que aún vive en territorio mexicano, reveló que Richard Sánchez dejó de pagar el hogar donde viven su exesposa y su hijo con la intención de que abandonen el país.

"Como madre, como mujer, me siento en una situación límite. Estoy a punto de ser desalojada junto a mi hijo pequeño. El padre de mi hijo (una persona con poder e influencia) dejó de pagar la vivienda, no por falta de recursos económicos sino para presionarme y forzarnos a abandonar el país, en medio de un proceso legal en el que solo busco garantizar los derechos más básicos para nuestro hijo", escribió en primera instancia Marlene.

"Hace poco, en mi país de origen, se dictó una orden judicial muy limitada. Sin embargo, fue utilizada como excusa para ingresar por la fuerza a mi hogar y llevarse pertenencias que no estaban contempladas. Desde ese momento, perdí la poca seguridad que me quedaba. Me quitaron lo poco que tenía. Y hoy, también me están quitando el derecho a un lugar donde vivir", agregó.

Marlene Díaz señala al América por no ayudar a resolver el problema

Para evitar ser acusada de interesada, la expareja del futbolista señaló que "no pido lujos. No pido privilegios. Solo un techo, la oportunidad de trabajar y un poco de paz para reconstruir mi vida con dignidad y cuidar de mi hijo".

Finalmente, mencionó directamente al Club América por no ayudar a que se resuelva su situación con un exfutbolista del club.