Excluyen a colectivos de proyección de indicios del Rancho Izaguirre que se hizo en Torreón

Integrantes del colectivo Familiares por Policías Municipales Desaparecidos en Torreón cuestionaron el por qué no fueron contemplados por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en la proyección que se realizó a solo algunos colectivos de los indicios que fueron localizados en el rancho Izaguirre, en Jalisco, y exigieron tener acceso a ellos sin importar que sus casos sean de larga data.

La proyección se llevó a cabo este jueves en las instalaciones de la delegación Laguna I de la Fiscalía en Torreón, donde acudieron solo integrantes de Grupo Vida y de Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Se trata da mochilas, vestidos, calzado, pantalones, y demás artículos que fueron localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al interior del rancho ubicado en la comunidad de Teuchitlán en el mes de marzo.

“Me enteré por medio de los medios, que iba a hacer una proyección de fotografías y todo lo que se encontró en el rancho Izaguirre pero la invitación no fue a todos los colectivos y mi inconformidad es por qué si todos andamos buscando a nuestros seres queridos, entonces sí exijo que por qué a nosotros no se nos avisó si tenemos el derecho porque buscamos a nuestros seres queridos y no está bien. A mi como madre no se me hace justo”, dijo Luz Flores Peña, madre de Julio Alberto Villagrana, desaparecido en el 2011 cuando se desempañaba como policía municipal de Torreón.