Ex de Ángela Aguilar alimenta rumores de crisis con Christian Nodal

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar y jugador de fútbol americano, ha encendido las alarmas sobre una posible crisis en el matrimonio de la cantante con Christian Nodal.

Todo comenzó cuando Ball compartió en sus historias de Instagram una fotografía tomada dentro del departamento que Ángela ocupaba en Houston, un inmueble que, según reportes, le habría comprado su padre, Pepe Aguilar.

La imagen, publicada el 6 de enero, desató una ola de especulaciones en redes sociales y entre los medios de comunicación. Según el periodista Javier Ceriani, la foto coincide con el interior del departamento donde Ángela vivió antes de casarse con Nodal.

Esto ha levantado sospechas sobre la razón detrás de la visita de Ball y su posible impacto en la relación de la cantante con el intérprete de Botella Tras Botella.

Ceriani también recordó un antecedente polémico: en octubre del año pasado, el programa Chisme no like reveló que Pepe Aguilar habría amenazado a Josh Ball para que no tuviera más contacto con su hija tras su ruptura.

La relación entre Ball y Ángela comenzó a finales de 2023 y nunca fue confirmada oficialmente, pero semanas después de su separación, la cantante sorprendió al anunciar su noviazgo con Christian Nodal.

La publicación de Josh Ball ha generado dudas sobre el estado actual de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Aunque no hay pruebas concretas de una infidelidad, el contexto de la visita ha dejado a los fanáticos desconcertados. Ceriani incluso se preguntó si Ball podría haber sido presionado para compartir esta imagen, dado el historial de tensiones entre él y la familia Aguilar.

Mientras las redes sociales arden y los rumores crecen, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido comentarios al respecto, dejando abierta la incertidumbre sobre su relación.