Ex cirujano francés es acusado de abuso a 299 personas

Francia está a punto de vivir uno de los casos de abuso infantil más grandes de su historia, un hombre ex cirujano fue acusado de abusar sexualmente de 299 personas, entre las que se incluyen menores de edad.

Los activistas están en espera que el juicio aliente a otras víctimas para que más abusadores sean juzgados y reciben la sentencia que merecen. Un aspecto clave del juicio son los cuadernos, espeluznantemente detallados, que el acusado, Joël Le Scouarnec, empleó para registrar décadas de violencia sexual.

Le Scouarnec, de 74 años, se enfrentará a cientos de víctimas en un juicio de cuatro meses que arrancará el lunes en Vannes, en la región de Bretaña, al noroeste de Francia. Si bien no niega los cargos, asegura no recordar todos los hechos. Algunos de los sobrevivientes no tienen memoria de las agresiones, ya que quedaron inconscientes durante las intervenciones quirúrgicas realizadas por Le Scouarnec.

El juicio se lleva a cabo en un momento crucial, cuando los activistas intensifican su lucha para derribar los tabúes en torno al abuso sexual. Este tema cobró relevancia recientemente en el juicio que convirtió a Gisèle Pélicot, quien fue drogada y violada por su entonces esposo y por decenas de hombres más, en un emblema de la resistencia contra la violencia sexual en Francia.

Organizaciones de protección infantil, grupos de derechos de las mujeres y asociaciones médicas ven este juicio como una oportunidad para insistir en que la vergüenza debe recaer sobre los agresores, no sobre las víctimas.

Caso Gisèle Pelicot

FOTO: EFE

Gisèle Pélicot fue drogada y violada por su exmarido y decenas de hombres durante años. En 2018, denunció públicamente los abusos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia. Su caso destacó la necesidad de cambiar la percepción social sobre las mujeres que se han sido víctimas de abuso sexual por una frase de Gisèle.

“La vergüenza debe cambiar de bando” es una frase que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Nació a partir de la valentía y el dolor de Gisèle Pélicot.