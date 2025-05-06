Evasión fiscal de gasolinas no tiene freno en México, productos importados terminan por no pagar impuestos

Entre 2019 y 2024, el "huachicol fiscal" de gasolinas tuvo un costo aproximado de 554 mil 750 millones de pesos, recursos que el Gobierno dejó de cobrar por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Dicho monto es el total de impuesto no cobrado por 120 mil 726 millones de litros no declarados en este periodo a su entrada a México, de acuerdo con un cálculo realizado a partir de cifras de exportación reportadas por la Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés) y de importación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El "huachicol fiscal" es la importación de gasolinas pero son declaradas en Aduanas como hidrocarburo de baja calidad, aceites o aditivos, para no pagar impuestos.

El monto de IEPS no cobrado por el Gobierno en esos cinco años se obtiene de multiplicar el total de litros no declarados por el valor del impuesto para cada año, que rondó entre los 4.06 y los 5.21 pesos por litro en el periodo.

Tan sólo el año pasado, el diferencial entre los reportes de la EIA y de Aduanas en México fue de 19 mil 987 millones de litros , que multiplicado por una cuota del IEPS de 5.2146 pesos, da una pérdida fiscal de 104 mil 224 millones de pesos en gasolinas.

Combatir el problema del "huachicol fiscal" dejaría al Gobierno la posibilidad de contar con recursos adicionales, según expertos.

César Augusto Rivera, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que si el Gobierno combatiera el problema del "huachicol fiscal", contaría con más recursos y dependería menos de los ingresos petroleros, que actualmente representan alrededor del 20 por ciento del total.

"Por eso es importante combatir esta parte del huachicol fiscal de las gasolinas, porque serían ingresos adicionales a los que se tienen actualmente y así (el Gobierno) tendría para solventar las obligaciones de recursos públicos", puntualizó.

Resaltó que con la producción petrolera en declive y una menor incorporación de reservas petroleras, la necesidad de mayores ingresos resulta prioritaria.

Cabe resaltar que este ejercicio sólo corresponde a gasolinas y al monto no cobrado de IEPS. Además de este impuesto, los combustibles pagan IVA.

En otro análisis realizado por Petrontelligence en febrero pasado, se señala que solo en 2024 la pérdida por "huachicol fiscal" fue de 177 mil 170 millones de pesos considerando gasolinas y diesel por evasión de IEPS e IVA.

Datos del SAT refieren que el contrabando fiscal equivale al 30 por ciento del total de los combustibles vendidos por las estaciones de servicio, alertó Petrointelligence en su documento.