Evalúan dos posibles casos de sarampión en Laguna de Durango

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) está a la espera de los resultados de una prueba diagnóstica que se le practicó a dos menores de edad de La Laguna con signos y síntomas sospechosos a sarampión, una enfermedad viral sumamente contagiosa que se transmite por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

Las autoridades sanitarias resaltaron la importancia del diagnóstico diferencial ya que dicho padecimiento, se caracteriza por una sintomatología similar a la de otras enfermedades exantemáticas (erupciones en la piel), como la rubéola, escarlatina o eritema infeccioso, entre otras.

"Son (casos) recientes, recordemos que aquí desgraciadamente, ustedes lo saben, el exantema que se presenta puede ser de mucha variedad de enfermedades exantemáticas, están como sospechosos como tal, se les manda a hacer la prueba pero por ahí ya se catalogaron a lo mejor para otro tipo de enfermedades . Al parecer son de Tlahualilo, son menores de edad, pero al parecer ya se está inclinando más a otra enfermedad exantemática, sin embargo hay que esperar (los resultados)", señaló Luis Fernando Olvera Martínez, coordinador estatal de las Jurisdicciones Sanitarias de Durango.

De acuerdo a la definición operacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), un caso probable de sarampión o rubéola es toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza (rinitis aguda), conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). A toda persona que cumpla con la definición de caso probable se le debe tomar una muestra de suero y/o exudado faríngeo para ser analizado en un laboratorio.

"Entendamos que es como el dengue aquí en La Laguna, nosotros no podemos dar positivo un caso hasta que no tengamos la prueba confirmatorio, aquí en La Laguna hay sospechas, hablamos de dos pero no hay confirmación", sostuvo.

El funcionario informó que en el estado de Durango, hay 18 casos confirmados de sarampión , la mayoría de colonias menonitas del municipio de Nuevo Ideal donde no hay una cultura de vacunación.

"Realmente el que vino a traernos todo ese brote fue uno que venía desde Canadá y llegó a Estados Unidos, es exportado el caso, llegó y contaminó aquí, creo que fue para Zacatecas y creo que ahorita, la verdad no pueden identificar dónde anda pero pues dejó un brote en diferentes estados", expuso.

La Secretaría de Salud federal destaca que con el propósito de evitar la circulación endémica del virus de sarampión es necesario mantener una adecuada vigilancia epidemiológica enfocada a la detección, notificación y diagnóstico oportuno de los casos probables de sarampión o rubéola, así como la obtención de información epidemiológica de calidad que orienten las acciones de reforzamiento de la promoción de la salud y prevención específica, además del control del padecimiento. El método más eficaz para prevenir esta enfermedad es la vacuna.