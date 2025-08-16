EUA despliega marines y submarino contra el narco

Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia UCRANIA Israel-Palestina

El Pentágono activa despliegue militar sin precedentes en América Latina

Estados Unidos reforzará su presencia militar en América Latina y el Caribe con un movimiento que incluye el envío de más de 4 mil efectivos del Cuerpo de Marines y de la Armada, además de un submarino nuclear, destructores y aviones de vigilancia P8 Poseidon.

Según información publicada por Diario Reforma con base en reportes de CNN, el despliegue corresponde al Grupo Anfibio de Combate Iwo Jima y a una Unidad Expedicionaria de Marines, recursos que ofrecerán al presidente Donald Trump un abanico de opciones frente a organizaciones criminales que Washington califica como “narcoterroristas”.

La estrategia militar se enmarca dentro del área de operaciones del Comando Sur, lo que implica prácticamente toda América Latina y el Caribe. En palabras del capitán Chris Farricker, se busca garantizar “un poder de combate rápido y decisivo sin importar dónde estemos asignados en el complejo entorno global actual”.

El endurecimiento de la política de Trump se suma a la reciente decisión del Departamento de Estado de catalogar como Organización Terrorista Extranjera al Cártel de los Soles, presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, por quien la recompensa se duplicó a 50 millones de dólares. Meses antes, seis cárteles mexicanos y dos bandas latinoamericanas habían recibido la misma clasificación.

Consultado esta semana sobre el rumbo de esta ofensiva, el secretario de Estado Marco Rubio respondió que no debe sorprender, ya que la Casa Blanca ha decidido emprender una lucha frontal contra lo que considera organizaciones narcoterroristas en la región.


               
               


               

               
               

               
               
               
