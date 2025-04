Estudiantes de PrepaTec Laguna llegan a Houston para competir en mundial de robótica FIRST

El equipo ROULT de la PrepaTec Laguna se encuentra en Houston, Texas, para representar a México en el campeonato mundial de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 2025 que se realiza del 16 al 19 de abril en el en George R. Brown Convention Center.

Se trata de un evento internacional con el cual culmina la temporada de competencias de robótica juvenil de FIRST y una celebración anual en la que se promueve entre los jóvenes participantes la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM).

En este mundial, son once equipos de estudiantes de la PrepaTec los que representan a México, país en el que previamente se celebraron tres eventos regionales en los campus Monterrey, León y Laguna del Tecnológico de Monterrey.

Además de ROULT, los equipos de PrepaTec que clasificaron son: Botbusters, del campus Eugenio Garza Sada ; Horus de Colima; Cyberius de Santa Catarina; Lambot de San Luis Potosí; TecDroid de Querétaro ; Voltec de Eugenio Garza Lagüera; Overture de Cumbres; Stingbots de Santa Anita; MechRams de Chihuahua y High Altitude de Toluca.

Los equipos Roult y Lambot aseguraron su participación desde 2024, al obtener el Engineering Inspiration Award en sus respectivas divisiones durante el mundial de ese año, además de que ganaron dos regionales disputados en México (en Monterrey y León).

"Este tipo de proyectos reafirman que en PrepaTec y México tenemos los espacios para que los alumnos descubran y desarrollen sus habilidades y competencias para el día de mañana", expresó Cristina Fernández, head coach del equipo de PrepaTec Laguna.

Por su parte, Francisco Guerra, líder nacional de robótica de PrepaTec destacó el crecimiento en el número de equipos que competirán este año, superando ampliamente ediciones anteriores. “Estoy convencido de que somos uno de los equipos más sólidos de México y representaremos a PrepaTec con orgullo, profesionalismo y compromiso, y buscaremos destacar como escudería con el firme objetivo de conquistar el Mundial de Robótica”, comentó.

A través de las competencias de robótica, la Escudería PrepaTec ha sido reconocida internacionalmente, con múltiples galardones en fases mundiales de FIRST, entre ellos: Engineering Inspiration Award, Rookie All Star Award, Rookie Inspiration Award, Judges´s Award, Team Spirit Award y Safety Animation Award.

Con este tipo de iniciativas, el Tecnológico de Monterrey reafirma su compromiso con una formación integral que impulsa a las y los estudiantes a identificar, fortalecer y autogestionar sus talentos. Además de promover activamente la participación de mujeres en carreras STEAM.