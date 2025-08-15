Espectáculos La Casa de los Famosos México Adela Micha Christian Nodal Famosos Películas

Estrena hoy filme La noche siempre llega

Se trata de la nueva apuesta de Vanessa Kirby, quien está en cines con Fantastic Four

Trama. Arriesgándolo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, Lynette emprende una peligrosa odisea.

Trama. Arriesgándolo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, Lynette emprende una peligrosa odisea.

el siglo de torreón

Aunque la película de Los Cuatro Fantásticos no ha brillado en la taquilla como Marvel Studios esperaba, lo cierto, y lo dicen los fans y críticos, es que Vanessa Kirby destaca con fuerza en el elenco del largometraje.

Muchos seguidores de la casa de "Spider-Man" han mencionado en redes que Kirby brilla gracias a su papel de "Sue Storm" más conocida como "Mujer Invisible".

Así que la actriz está pasando por un grandioso momento que espera continuar con el estreno hoy en Netflix de la película, La noche siempre llega, que seguramente se ubicará en lo más visto.

Junto a la nominada al Oscar, se encuentra un reparto de lujo integrado por Jennifer Jason Leigh (Fargo), Stephen James (El blues de Beale Street), Randall Park (Quizás para siempre), Erin Way (El cuento de la criada) y Zack Gottsagen (La familia que tú eliges).

La actriz británica produce y protagoniza este thriller basado en la exitosa novela de Willy Vlautin que dirige Benjamin Caron (The Crown).


TRAMA


De acuerdo con el sitio de MariClaire, en la trama, en una ciudad marcada por la gentrificación y la desigualdad, "Lynette" (Kirby), una mujer joven y decidida, emprende una carrera desesperada contra el tiempo para reunir 25 mil dólares y así evitar que su familia pierda la casa en la que han vivido toda la vida.


En apenas unas horas, cruzará límites morales, enfrentará amenazas y desenterrará heridas del pasado en una noche que lo cambiará todo para bien o para mal.


"Fue muy significativo interpretar a alguien que está absolutamente al límite", relató Kirby en una entrevista que dio a People sobre el largometraje.


Añadió que a la protagonista, el sistema le ha fallado y al principio de la película siente que no le quedan opciones.


"Es un lugar peligroso en el que está, y eso me pareció emocionante porque significa que hay imprevisibilidad en cada acción que emprende", sostuvo.


GRAN LABOR


Benjamin Caron, por medio de una charla con Netflix Tudum, elogió el trabajo  realizado por Vanessa Kirby.


"Vanessa aporta una energía maravillosamente salvaje a 'Lynette', haciendo que el personaje sea impredecible y profundamente, profundamente humano. Juntos trabajamos en la creación de un personaje que no se limita a reaccionar ante el mundo, sino que intenta desesperadamente hacerse con el control de su futuro, incluso cuando se tambalea al borde de la autodestrucción.


"Vanessa se implicó creativamente desde el principio, lo que fue brillante. Contar con alguien que era a la vez actriz y productora fue increíblemente emocionante para mí", explicó.


Hasta el día de ayer, las críticas hacia el filme no habían sido develadas ni tampoco su puntuación en la popular página de Rotten Tomatoes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Trama. Arriesgándolo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, Lynette emprende una peligrosa odisea.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406629

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx