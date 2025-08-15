Estrena hoy filme La noche siempre llega

Aunque la película de Los Cuatro Fantásticos no ha brillado en la taquilla como Marvel Studios esperaba, lo cierto, y lo dicen los fans y críticos, es que Vanessa Kirby destaca con fuerza en el elenco del largometraje.

Muchos seguidores de la casa de "Spider-Man" han mencionado en redes que Kirby brilla gracias a su papel de "Sue Storm" más conocida como "Mujer Invisible".

Así que la actriz está pasando por un grandioso momento que espera continuar con el estreno hoy en Netflix de la película, La noche siempre llega, que seguramente se ubicará en lo más visto.

Junto a la nominada al Oscar, se encuentra un reparto de lujo integrado por Jennifer Jason Leigh (Fargo), Stephen James (El blues de Beale Street), Randall Park (Quizás para siempre), Erin Way (El cuento de la criada) y Zack Gottsagen (La familia que tú eliges).

La actriz británica produce y protagoniza este thriller basado en la exitosa novela de Willy Vlautin que dirige Benjamin Caron (The Crown).

TRAMA

De acuerdo con el sitio de MariClaire, en la trama, en una ciudad marcada por la gentrificación y la desigualdad, "Lynette" (Kirby), una mujer joven y decidida, emprende una carrera desesperada contra el tiempo para reunir 25 mil dólares y así evitar que su familia pierda la casa en la que han vivido toda la vida.

En apenas unas horas, cruzará límites morales, enfrentará amenazas y desenterrará heridas del pasado en una noche que lo cambiará todo para bien o para mal.

"Fue muy significativo interpretar a alguien que está absolutamente al límite", relató Kirby en una entrevista que dio a People sobre el largometraje.

Añadió que a la protagonista, el sistema le ha fallado y al principio de la película siente que no le quedan opciones.

"Es un lugar peligroso en el que está, y eso me pareció emocionante porque significa que hay imprevisibilidad en cada acción que emprende", sostuvo.

GRAN LABOR

Benjamin Caron, por medio de una charla con Netflix Tudum, elogió el trabajo realizado por Vanessa Kirby.

"Vanessa aporta una energía maravillosamente salvaje a 'Lynette', haciendo que el personaje sea impredecible y profundamente, profundamente humano. Juntos trabajamos en la creación de un personaje que no se limita a reaccionar ante el mundo, sino que intenta desesperadamente hacerse con el control de su futuro, incluso cuando se tambalea al borde de la autodestrucción.

"Vanessa se implicó creativamente desde el principio, lo que fue brillante. Contar con alguien que era a la vez actriz y productora fue increíblemente emocionante para mí", explicó.

Hasta el día de ayer, las críticas hacia el filme no habían sido develadas ni tampoco su puntuación en la popular página de Rotten Tomatoes.