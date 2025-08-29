ESTO NO SE ACABA... HASTA QUE SE ACABA

l drama sobre el diamante no parece tener fin, con unos Algodoneros que no saben darse por vencidos. Hendrick Clementina detonó un poderoso cuadrangular por todo el jardín central en la novena entrada para que el Unión Laguna dejara tendidos en el terreno a los Charros de Jalisco, al vencerlos anoche con pizarra de 6 carreras a 4, ante un pletórico lleno en el Estadio de la Revolución, donde los Guindas han logrado empatar la Serie de Zona a 3 triunfos por bando.

Los Algodoneros empezaron el juego perdiendo por 3 carreras a 0 y lograron levantarse para otorgar otro desenlace de locura, además de levantarse también de una desventaja de 3 juegos para llevar la serie hasta el máximo de 7 encuentros. El conjunto de la Comarca Lagunera buscará convertirse en el sexto equipo que remonta una desventaja de 3 juegos a 0, en una serie a ganar 4 encuentros, en el Siglo de historia que está cumpliendo la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

MAL INICIO

Los Charros se fueron al frente en la pizarra desde la misma primera entrada, en la que Johneshwy Fargas llegó a la inicial con error, Michael Wielansky recibió base por bolas y al siguiente turno, Mateo Gil pegó su cuarto cuadrangular de la serie, un cañonazo por el jardín izquierdo para poner la pizarra 3 - 0 a favor de los Charros ante los envíos del abridor algodonero, Grant Gavin.

Nick Torres reaccionó por Laguna, y en el fondo del primer inning le conectó un garrotazo en solitario a Luis Iván Rodríguez para acercar a los locales en el encuentro 3 - 1.

En el segundo episodio, los Algodoneros anotaron una más, pues Brian O´Grady negoció boleto y desde la inicial, anotó con doblete al jardín izquierdo de Jonathan Villar para apretar la pizarra 3 - 2 ante la algarabía de los aficionados. Jalisco anotó su cuarta carrera en el quinto episodio ante los envíos de Aldo Montes: Mateo Gil llegó desde la inicial hasta la antesala con un imparable al jardín derecho de Willie Calhoun y en error en el tiro del jardinero, llegó a la registradora para poner el juego 4 - 2, que parecía una cuesta arriba muy inclinada.

APOTEÓSICO

En la sexta entrada, con Andrew Pérez en la loma, Jonathan Schoop pegó imparable dentro del cuadro, y detrás de él, Brian O'Grady conectó cuadrangular por el jardín derecho que emparejó el encuentro a 4 carreras por equipo y terminó de encender el ánimo de los mil 640 espectadores presentes.

El juego se definió en el noveno capítulo: Trevor Clifton en el montículo le dio base por bolas a Jonathan Villar y al siguiente turno, Hendrik Clementina sacó la bola por todo el jardín central para dejar tendidos en el terreno a los Charros y darle el triunfo al Unión Laguna por 6 carreras a 4, ante una algarabía tremenda con un "walk off" soñado.

Thomas McIlraith se alzó con la victoria luego de lanzar las últimas dos entradas, colgando el cero; el taponero Clifton fue el pitcher derrotado al recibir el último batazo.

JUEGO 7

Este viernes se disputará el juego 7 de la Serie de Zona, a las 19:30 horas en el Estadio de la Revolución; Travis Lakins subiría a la loma por los Algodoneros y Luis Payán sería el abridor de los Charros.