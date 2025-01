Esto es TODO lo que tienes que saber antes de ver la quinta temporada de You

Los fanáticos de los thrillers psicológicos están de enhorabuena, ya que Netflix ha confirmado que la quinta y última temporada de You llegará a nuestras pantallas el próximo 24 de abril de 2025.

Si ya la viste pero tu memoria no se acuerda muy bien, o si no has visto las temporadas previas, aquí te dejamos un breve resumen (sin muchos spoilers) sobre todo lo que ha pasado a lo largo de cuatro temporadas sobre la historia de Joe.

Temporada 1: Nueva York, Nueva Obsesión

Joe Goldberg, un gerente de librería aparentemente encantador, se obsesiona con Guinevere Beck, una aspirante a escritora. A través de las redes sociales y su trabajo en la librería, Joe comienza a construir una imagen perfecta de Beck, manipulando su entorno para acercarse a ella. Sin embargo, su obsesión se vuelve cada vez más tóxica y peligrosa, llevando a consecuencias fatales.

Temporada 2: Los Ángeles, Un Nuevo Comienzo

Tras los eventos de la primera temporada, Joe se muda a Los Ángeles para escapar de su pasado y comienza una nueva vida con una nueva identidad. Allí conoce a Love Quinn, una chef famosa y aparentemente perfecta, con quien inicia una relación. Sin embargo, Love esconde secretos oscuros y pronto se revela como una psicópata igual de peligrosa que Joe.

Temporada 3: Madre y Hijo

Joe y Love se casan y tienen un hijo, pero su relación se deteriora rápidamente. Los dos luchan por controlar al otro y sus obsesiones. La temporada explora temas como la maternidad, la infidelidad y la toxicidad de las relaciones. Al final de la temporada, Love muere y Joe escapa a París para comenzar una nueva vida.

Temporada 4: Londres, Una Nueva Identidad

Joe llega a Londres con una nueva identidad y se une a un círculo social de élite. Allí conoce a Marienne, una profesora de francés, de quien se obsesiona rápidamente. Sin embargo, un nuevo asesino en serie comienza a acechar a Joe, obligándolo a ocultar su verdadera identidad. La temporada se divide en dos partes y explora temas como la clase social, la identidad y la naturaleza de la obsesión.

¿Qué esperar de la quinta temporada?

En esta nueva entrega, Joe parece haber dejado atrás sus escapadas en Los Ángeles y París para regresar a sus raíces en Nueva York. Con una nueva identidad y un nuevo grupo de obsesiones, el psicópata más famoso de la televisión se enfrentará a nuevos desafíos y enemigos.

¿Cuál sería el final perfecto para la última temporada de You?