Esto debes saber antes de comprar un sartén, ¿cómo escoger la mejor opción?

Elegir la sartén adecuada puede parecer una tarea sencilla, pero la variedad de materiales y sus propiedades pueden confundir hasta al chef más experimentado.

El profesor, divulgador científico e influencer Rafa Carbajal, ha compartido una valiosa guía sobre los diferentes tipos de sartenes, sus pros y contras, y cómo sacarles el máximo provecho en la cocina.

¿Cuál es la mejor sartén?

Sartenes de Aluminio y Aluminio Anodizado

Son excelentes conductores del calor, lo que permite una cocción rápida y uniforme. Además, son económicos y ligeros, facilitando su manejo.

Sin embargo, el aluminio sin recubrimiento puede reaccionar con alimentos ácidos, alterando su sabor y son propensos a deformarse con el tiempo.

Sartenes de Acero Inoxidable

Estos sartenes son una aleación de hierro con otros metales como níquel o cromo, por lo que son sumamente duraderos, resistentes a la corrosión y no reaccionan con los alimentos, lo que los hace versátiles para diversas preparaciones, especialmente para frituras.

Su principal desventaja es que no son los mejores conductores del calor, por lo que no se calientan uniformemente. Además, su capacidad antiadherente no es óptima, haciendo que los alimentos se peguen con facilidad y sean más difíciles de limpiar.

Sartenes de Hierro Fundido

Considerados casi indestructibles, son sartenes de uso rudo, es decir, son extremadamente resistentes y duraderos, retienen y distribuyen el calor de manera uniforme, lo que los hace ideales para sellar alimentos y lograr un dorado perfecto, especialmente en preparaciones con aceite bien caliente.

Un beneficio adicional es que pueden liberar pequeñas cantidades de hierro a tus alimentos, contribuyendo a la dieta, pero, requieren un proceso de "curado" inicial y un mantenimiento constante.

Además son muy pesados, se oxidan fácilmente si se dejan en remojo y no son antiadherentes, y tardan más tiempo en calentarse

Sartenes de Acero al Carbono

Estos sartenes ofrecen una combinación de resistencia y durabilidad, ideal para cocciones de alto rendimiento.

Comparten las ventajas del hierro fundido en cuanto a calentamiento rápido y uniforme, y aunque son considerablemente más ligeros, no son antiadherentes. Al igual que el hierro fundido, requieren curado y un mantenimiento específico.

Sartenes de Cobre

Calientan de forma extremadamente rápida y distribuyen el calor uniformemente, ofreciendo un excelente control de la temperatura.

Son ideales para preparaciones especiales como salsas, dorar, saltear, freír a fuego alto y perfectos para proteínas delicadas como pescados o mariscos, e incluso para derretir azúcar.

Considera que se deforman con relativa facilidad, y o se pueden utilizar en el horno si no están específicamente diseñados para ello, ya que no resisten temperaturas superiores a 230°C. Deben tener un recubrimiento interno de estaño o acero inoxidable para evitar que el cobre se libere a los alimentos.

Sartenes de teflón

Su principal ventaja es que los alimentos no se pegan, lo que facilita cocinar con menos aceite y su limpieza es sumamente sencilla.

No obstante, el recubrimiento es muy delicado y se desprende con facilidad si no se cuida adecuadamente, eso incluye la temperatura adecuada pues no deben utilizarse a temperaturas superiores a 260°C.

Evita el uso de utensilios de metal para no rayar la superficie y ¡nunca los utilices si ya están rayados! Esto último es crucial, ya que el recubrimiento dañado puede liberar sustancias nocivas.

¿Cómo elegir la sartén adecuada?

La elección del sartén perfecto dependerá del tipo de cocción que más realices y de tus prioridades en la cocina.

Considera los consejos de Rafa Carbajal para equipar tu cocina de la mejor manera y disfrutar al máximo de tus preparaciones.

Recuerda que si vas a comprar sartenes es mejor evitar las compras en línea, pues nada como observar y evaluar las cualidades del sartén que vas a elegir.

¿Te sirvieron estas recomendaciones para comprar tu nuevo sartén?

