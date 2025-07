Éste es el pueblo de Querétaro que quedó en el olvido tras el auge de un agua ‘milagrosa’

Tlacote el Bajo, es un pueblo del estado de Querétaro que durante la década del los noventa, consiguió gran popularidad debido a que poseía un manantial con supuestas propiedades curativas. Así lo afirmó Jesús Chain Simón, dueño del terreno donde se encuentra el pozo.

Todo inició cuando Jesús divulgó entre los pobladores, que un par de sus animales enfermos se habían curado con esta agua, además, comenzó a tener grandes cosechas de frutas, enseguida se corrió la voz y muchos habitantes acudían al lugar, cargados de recipientes y garrafones, haciendo largas filas con el fin de obtener agua y curar de sus enfermedades.

¿Qué celebridades fueron a Tlacote?

Al poco tiempo y gracias a los medios de comunicación, el lugar se convirtió rápidamente en un sitio de interés público. Atrayendo a personas de otros estados, al igual que, figuras públicas. Se dice que celebridades como José José, Juan Gabriel e incluso el ex jugador de basquetbol Magic Johnson acudieron para probar el agua.

Gracias a este reconocimiento, Tlacote obtuvo mucha prosperidad y el flujo de dinero que alcanzó, ayudó al mejoramiento de distintas obras públicas y a beneficiar a los pobladores.

A pesar de esto, nunca existió algún testimonio de la eficacia de este líquido y poco a poco su fama, fue disminuyendo.

¿Qué se sabe actualmente de Tlacote?

La pérdida de interés en los medios y científicos que examinaron el agua, comprobaron que no tenía propiedades distintas, y que en algunas ocasiones, el agua no era del manantial, sino de grifos que no eran muy salubres y esto ocasionó decepción en las personas. Años después, Jesús Chian falleció y en 2007 sus familiares vendieron la hacienda a una sociedad.

Ante la escasez de agua, el pozo tuvo que perforarse más profundo y hoy en día, el agua que se obtiene es para uso de actividades agrícolas.