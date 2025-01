Este es el motivo por el que Rocío Sánchez Azuara criticó a Karime Pindter | VIDEO

Rocío Sánchez Azuara mostró su disgusto ante las declaraciones que Karime Pindter y Aldo Rendón hicieron recientemente, acerca del peso y aspecto físico de Selena Gomez, debido a que su hija Daniela murió por lupus, la misma enfermedad que padece la cantante y la que se trata con ciertos fármacos que contribuyen para el aumento de peso.

La conductora de "Acércate a Rocío" sorprendió al abordar en su programa los comentarios que Pindter hizo sobre Selena Gomez, a través de los que usó térmicos como "fodongona" para describirla.

Karime dijo que, para evitar el sobrepeso, había métodos como ozempic o el bypass, los cuales aceleran el proceso de pérdida de peso.

Esto provocó que Rocío confiara en su programa que su hija Daniela padeció la misma enfermedad que Selena, por lo que conocía por experiencia propia los efectos secundarios de la enfermedad; uno de ellos es el aumento de peso, debido a que hay medicamentos, como la cortisona, que se usan para combatirla, que provocan el aumento de peso.

"Personas que se sienten influencer... un hombre y una señorita, o señora, no sé qué sea, en mi vida había escuchado de ella, pero, aparentemente, es medianamente ´famosa´, haciendo unos comentarios de Selena Gomez... Selena Gomez tiene lupus eritematoso sistémico, ha sido trasplantada de riñón; las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija que falleció, sabemos el calvario que se pasa, o sea es un ir y venir en hospitales y, especialmente, Selena lleva un tratamiento de cortisona, ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta... es que no es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer, que además está enferma, no merece ese título, este ser (dijo) ´es que esa gorda, cómo es posible que no le dé vergüenza, es una persona pública, para qué se presenta con ese sobrepeso, que se ponga a dieta´, una cantidad de leperadas, una ignorancia, qué falta de respeto para las personas que padecen lupus, qué falta de respeto para las personas con sobrepeso, me pareció totalmente fuera de lugar, si no saben lo que es, no se metan... vámonos respetando, muy pocas personas que sufren de esta enfermedad que la cuentan y Selena es una de ellas, bendito Dios no sabe ni quién es esta ´come cuando hay´, es que me da mucho coraje".