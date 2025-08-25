Este es el influencer mexicano con más seguidores y no es 'Luisito Comunica'

En el universo digital, donde millones buscan destacar, pocos logran convertirse en auténticos fenómenos. Durante años, muchos pensaron que figuras como Luisito Comunica o Juanpa Zurita encabezaban la lista de populares creadores mexicanos. Sin embargo, los números cuentan otra historia: la influencer que domina las plataformas es Kimberly Loaiza, mejor conocida como “La Lindura Mayor”.

Con más de 83.7 millones de seguidores en TikTok, Kimberly Loaiza se posiciona como la influencer mexicana más seguida de todas las redes sociales. A su vez, su canal de YouTube reúne más de 46.3 millones de suscriptores, cifras que superan ampliamente a las alcanzadas por Luisito Comunica en la misma plataforma.

Además, su presencia en Instagram tampoco pasa desapercibida: más de 37.8 millones de seguidores consolidan su lugar como referente en moda, música y estilo de vida. Estas cifras la convierten en un fenómeno digital que trasciende generaciones.

Una carrera en ascenso desde 2019

La historia de Kimberly comenzó en 2019, cuando decidió subir sus primeros videos a YouTube. Con un estilo cercano y auténtico, logró conectar con una audiencia que rápidamente se multiplicó. A diferencia de Luisito Comunica, que se enfocó en viajes y gastronomía, ella apostó por integrar a su familia y su vida personal en sus contenidos, generando un lazo emocional con su comunidad.

Esa fórmula resultó imbatible. Hoy es considerada no solo una influencer, sino también una artista completa gracias a sus colaboraciones musicales y participaciones en espectáculos en vivo.

El secreto de su éxito

El contenido que comparte es variado: desde vlogs familiares hasta tendencias de moda, retos virales y lanzamientos musicales. Esta versatilidad permite que su audiencia encuentre siempre algo nuevo. Y, en un entorno donde la competencia es feroz, mantenerse fresca y relevante es lo que ha permitido que Kimberly supere a Luisito Comunica en números globales.

Loaiza no es únicamente una influencer de éxito. Representa el poder de las nuevas generaciones para transformar su vida a través de las redes sociales. Su ascenso refleja cómo México se ha convertido en una cantera de talentos digitales que logran impactar a nivel mundial.

Así, la narrativa cambia: la persona con más seguidores en México no es Luisito Comunica, sino Kimberly Loaiza, un símbolo de la nueva era digital.