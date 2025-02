Este es el actor latino que estuvo nominado al Oscar y al Razzie por interpretar al mismo personaje

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, este actor ha conquistado Hollywood gracias a su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta papeles dramáticos y complejos.

Personajes por los que ha sido aplaudido pero también criticado, uno de ellos le dio el Oscar como mejor actor, pero también lo nominó al Razzie por la peor actuación masculina, se trata de Joaquin Phoenix.

¿En qué películas sale Joaquin Phoenix?

Nacido en Puerto Rico en 1974, Joaquin Phoenix comenzó su carrera actoral a una edad temprana, participando en series de televisión y películas. Sin embargo, fue su papel en la película "Gladiator" (2000) lo que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación del emperador Cómodo le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

A lo largo de su carrera, Phoenix ha demostrado su versatilidad al interpretar personajes muy diferentes entre sí. En "Walk the Line" (2005), encarnó al legendario músico Johnny Cash, papel que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor. También ha participado en películas como "The Master" (2012), "Her" (2013) y "You Were Never Really Here" (2017), donde ha ofrecido actuaciones memorables y ha recibido elogios de la crítica.

¿Joaquin Phoenix es el mejor o el peor Joker?

Pero, uno de los papeles más destacados de la carrera de Joaquin Phoenix es el del Joker en la película homónima de 2019. Su interpretación del icónico villano de DC Comics fue aclamada por la crítica y el público, y le valió numerosos premios, incluyendo el Oscar como Mejor Actor.

Y pese a que todo apuntaba que Phoenix repitiera la misma hazaña con la segunda parte de esta película en Joker: Folie à Deux que estrenó en 2024, la realidad es muy distinta.

Pese a que la secuela estuvo nuevamente bajo la dirección de Todd Phillips y sumó la participación de la cantante y actriz Lady Gaga para acompañar al Joker de Phoenix, la película no convenció ni a la crítica profesional ni al público.

Pese a que destacaron aspectos positivos, fue duramente criticada que la película fuera un musical, así como la interpretación de Phoenix, pues a pesar de su innegable talento, el actor no convenció con el desarrollo de los villanos más emblemáticos de DC a los fanáticos, prueba de ello son los 206 millones de dólares que recaudó a nivel global, cuando tuvo un costo de 200 millones de dólares.

VER MÁS Nominados a los Premios Oscar 2025; Emilia Pérez destaca en varias categorías

La criticada cinta se cuela en varias categorías de los Premios Oscar 2025

¿Qué son los Premios Razzie?

Los Premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como Razzies, son una parodia de los Premios Óscar. Creados en 1980 por el crítico de cine John J. B. Wilson, estos premios "anti-Óscar" reconocen a las peores películas, actores, directores y guionistas del año.

El objetivo principal de los Razzies es satirizar la solemnidad de los Premios Óscar y ofrecer una perspectiva humorística sobre la industria del cine. Aunque se entregan en tono de burla, los Razzies también sirven como una crítica a las producciones cinematográficas de baja calidad.

Los ganadores de los Premios Razzie son elegidos por los miembros de la Fundación Golden Raspberry Award, una organización abierta a cualquier persona que pague su inscripción. Los votantes eligen a los nominados y ganadores en diferentes categorías, desde Peor Película hasta Peor Actor o Actriz.

VER MÁS 'Joker' y 'Madame Web' lideran las nominaciones en los Razzie