Este domingo realizarán vigilia en Plaza Mayor de Torreón por periodistas palestinos

Este domingo 17 se realizará una vigilia en la Plaza Mayor de Torreón en memoria de los periodistas palestinos asesinados por Israel.

El Comité de Acción por Palestina en La Laguna convoca a la sociedad este domingo a las 18:30 horas a que lleve banderas palestinas, velas, flores y carteles.

La convocatoria va dirigida en especial a medios, periodistas, estudiantes y profesionales de la comunicación a sensibilizarse con sus colegas palestinos y asistir a este evento en nombre de la justicia, la verdad y la libertad de expresión.

La semana pasada, Israel asesinó a seis periodistas palestinos que cubrían la invasión israelí de la Franja de Gaza, se trataba de Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa, Mohammed Al-Khalid y Anas Al-Sharif, este último ganador de un Premio Pulitzer por la cobertura de la ofensiva militar en el territorio palestino ocupado.

Cinco de los periodistas asesinados trabajaban para el medio Al Jazeera, Qreiqeh y Al-Sharif eran corresponsales al aire; Zaher, Noufal y Aliwa eran operadores de cámara y Al-Khalid era fotoperiodista freelance.

El ataque ocurrió contra una tienda identificada como de la prensa y ubicada cerca de la entrada del hospital Al-Shifa en la Ciudad de Gaza, según la agencia de noticias de las Naciones Unidas.

Para justificar el asesinato de los periodistas, Israel alegó que Anas Al-Sharif había servido con Hamás, lo que fue negado con fuerza por la televisora, señalando que se trataba de otro ataque contra la libertad de expresión.

Desde julio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había denunciado al Ejército israelí por dirigir acusaciones sin fundamento contra Al-Sharif como un obvio intento de poner en riesgo su vida y silenciar su cobertura.

Desde octubre de 2023, al menos 242 periodistas palestinos han sido asesinados en uno de los eventos más riesgosos contra la prensa.

Mientras tanto, en la Franja han muerto más de 100 niños por desnutrición desde octubre de 2023 y se estima que un tercio de la población no está comiendo por días . De los casi dos millones de habitantes que tenía la Franja se ha estimado que decenas de miles han muerto y unos 300 mil niños están en riesgo severo.

A su vez, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas y es distribuida solo por dos vías, la aérea con los cargamentos aparte de ser insuficiente arriesgan la vida de quienes esperan su llegada y por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), una entidad cuyos guardias recibieron la orden de disparar contra los palestinos que acuden por comida.

A finales de junio, se publicó bajo anonimato un testimonio de un soldado que participó en la operación y declaró:

"Es una zona de matar. Donde estuve destinado, entre una y cinco personas morían a diario. Los tratan como una fuerza hostil: sin medidas de control de multitudes, sin gases lacrimógenos, solo el disparo de balas con todo lo imaginable: ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros".