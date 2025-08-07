Deportes Chicharito Hernández David Faitelson Canelo Álvarez Leagues Cup 2025 Santos Laguna

Julio César Chávez

Estatua de Julio César Chávez desata críticas por su apariencia

El municipio de Tecate rindió homenaje al exboxeador con una figura de 3.70 metros

Estatua de Julio César Chávez desata críticas por su apariencia

Estatua de Julio César Chávez desata críticas por su apariencia

EL UNIVERSAL

Julio César Chávez es, sin duda alguna, uno de los mejores deportistas mexicanos en la historia; un hombre que con garra y pasión, se hizo de un lugar en el deporte del pugilismo, escribiendo momentos memorables en su gran trayectoria sobre los encordados.

El legado del ahora comentarista ha sido reconocido por las autoridades mexicanas, quienes lo destacan por su entrega y por la forma en que con una marca de 107 triunfos, 87 de ellos por nocaut, colocó al país en lo más alto.

Uno de los más recientes reconocimientos al campeón en tres divisiones, quien terminó su carrera profesional en 2005, se dio en Tecate, Baja California, entidad que trabajó durante semanas en una estatua del exdeportista, misma que generó controversia en redes sociales.

Luego de una emotiva ceremonia con la presencia de Chávez, en la que el alcalde de Tecate, Román Cota, encabezó el acto en su honor, se develó la figura, que de inmediato recibió comentarios negativos por parte de los usuarios, quienes señalaron que no hay ningún parecido; incluso, algunos afirmaron que se asemeja más al empresario Jorge Kahwagi, quien también tuvo un paso por el boxeo.

La obra, realizada por el artista local Édgar Díaz, quien reconoció las dificultades por el uso de herramientas manuales para plasmar la figura del legendario boxeador en 3.70 metros de altura, presume ahora la firma de Chávez, quien agradeció el detalle y dejó un mensaje para trabajar por los sueños.


"Yo les digo a todos los que van emprendiendo un deporte o cualquier actividad, que los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo… pero lo más importante, si uno quiere llegar hasta donde se lo proponga, es la disciplina", mencionó Chávez en su participación.





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Julio César Chávez Estatua

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Estatua de Julio César Chávez desata críticas por su apariencia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404782

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx