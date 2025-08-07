Estatua de Julio César Chávez desata críticas por su apariencia

Julio César Chávez es, sin duda alguna, uno de los mejores deportistas mexicanos en la historia; un hombre que con garra y pasión, se hizo de un lugar en el deporte del pugilismo, escribiendo momentos memorables en su gran trayectoria sobre los encordados.

El legado del ahora comentarista ha sido reconocido por las autoridades mexicanas, quienes lo destacan por su entrega y por la forma en que con una marca de 107 triunfos, 87 de ellos por nocaut, colocó al país en lo más alto.

Uno de los más recientes reconocimientos al campeón en tres divisiones, quien terminó su carrera profesional en 2005, se dio en Tecate, Baja California, entidad que trabajó durante semanas en una estatua del exdeportista, misma que generó controversia en redes sociales.

Luego de una emotiva ceremonia con la presencia de Chávez, en la que el alcalde de Tecate, Román Cota, encabezó el acto en su honor, se develó la figura, que de inmediato recibió comentarios negativos por parte de los usuarios, quienes señalaron que no hay ningún parecido; incluso, algunos afirmaron que se asemeja más al empresario Jorge Kahwagi, quien también tuvo un paso por el boxeo.

La obra, realizada por el artista local Édgar Díaz, quien reconoció las dificultades por el uso de herramientas manuales para plasmar la figura del legendario boxeador en 3.70 metros de altura, presume ahora la firma de Chávez, quien agradeció el detalle y dejó un mensaje para trabajar por los sueños.

"Yo les digo a todos los que van emprendiendo un deporte o cualquier actividad, que los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo… pero lo más importante, si uno quiere llegar hasta donde se lo proponga, es la disciplina", mencionó Chávez en su participación.