Estas son las marcas de leche que no cumplen con los ingredientes, según Profeco

En los últimos años, la industria alimentaria ha incrementado el uso de aceites y grasas animales como ingredientes clave en la elaboración de productos, con el fin de asegurar las características sensoriales esenciales en una amplia variedad de alimentos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó irregularidades en diversas marcas de leche, queso y helados tras realizar un análisis de calidad y contenido. El estudio reveló inconsistencias en el volumen, la composición, el etiquetado y el uso de ingredientes no declarados, lo que podría tener un impacto negativo en la economía y salud de los consumidores.

Ahora te presentamos lo que Profeco, de los 20 productos analizados, 17 eran leches y tres productos lácteos combinados. El estudio reveló que varias marcas no cumplen con las normativas de calidad establecidas.

Leches no recomendadas

Leche Los 19 Hermanos: Faltaron 36 ml en una bolsa y 107 ml en total en un empaque que contenía tres bolsas individuales. Además, este producto no puede considerarse 100 % leche, ya que contiene una mezcla de leche con grasa vegetal.

Este producto fue el peor evaluado. Aunque se etiqueta como 'leche', en realidad es una mezcla de leche con grasa vegetal.

Tras realizar diversas pruebas a los productos lácteos, se determinó que las siguientes marcas no cumplieron con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, referente al contenido de sólidos no grasos y a la densidad mínima, así como con la NOM-002-SCFI-201, por no cumplir con el contenido declarado en sus etiquetas

Lala 100 Fresca sin lactosa (deslactosada).

Lala 100 Fresca sin lactosa Low carb-30%, light.