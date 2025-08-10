Espectáculos SERIES La Casa de los Famosos México Películas La Casa de los Famosos 2025 Chespirito

Estas son las 5 series que triunfan en Netflix México para maratonear este fin de semana

EL SIGLO DE TORREÓN

Desde thrillers dramáticos y producciones animadas hasta el regreso de fenómenos globales, aquí te presentamos el top 5 de las series más vistas en Netflix, ideales para un maratón de series este fin de semana.

Pecados Inconfesables

Esta producción mexicana de drama y thriller ha captado la atención del público por su trama llena de intriga y pasión. La historia sigue a Helena, una mujer que intenta escapar de un matrimonio abusivo. 

Con la ayuda de su amante, Iván, planea grabar un video comprometedor de su esposo, Claudio. Sin embargo, cuando Claudio desaparece misteriosamente, Helena se convierte en la principal sospechosa, desatando una cadena de traiciones y secretos.

Esta serie la protagonizan Zuria Vega, Andrés Baida, Erik Hayser y Adriana Louvier.



Indomable


Este thriller de misterio, ambientado en el majestuoso Parque Nacional de Yosemite, se ha convertido en un éxito inesperado. 


La serie gira en torno a Kyle Turner (Eric Bana), un agente especial del Servicio de Parques Nacionales que se asocia con una joven guardabosques, Naya Vasquez (Lily Santiago), para investigar un misterioso crimen en la zona salvaje. 


A medida que avanzan en la investigación, se desvelan oscuros secretos que pondrán a prueba su confianza y su supervivencia.



My Melody & Kuromi


Celebrando el 50º aniversario de My Melody y el 20º de Kuromi, esta serie de animación japonesa ha conquistado a los espectadores de todas las edades. 


Ambientada en el mágico mundo de Mariland, la producción presenta a la tierna conejita My Melody y a su autoproclamada rival Kuromi. La serie, con un encantador estilo artesanal, explora las aventuras de estos entrañables personajes y sus amigos.



Ángela


Esta miniserie de origen español mantiene a la audiencia al borde del asiento a lo largo de sus seis episodios. 


La serie sigue la vida de Ángela, interpretada por Verónica Sánchez, una mujer que, a primera vista, vive una vida idílica, pero que en realidad esconde un infierno de maltrato y humillaciones por parte de su marido, Gonzalo, a quien da vida Daniel Grao. 


Con la ayuda de su mejor amiga, una abogada, Ángela se embarca en un viaje para descubrir el plan de su esposo y buscar su propia venganza.



El Juego del Calamar


El fenómeno global de Corea del Sur regresa al top 5 con su tercera temporada. 


La serie, que ha sido aclamada por su crítica social al capitalismo, presenta a cientos de personas con graves problemas económicos que aceptan una extraña invitación para participar en una serie de juegos infantiles. 


El premio es tentador y multimillonario, pero los desafíos son letales, llevando a los participantes a límites extremos de supervivencia.



               
               


               

               
               

               
               
               
