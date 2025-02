Estas han sido las polémicas más controversiales de Daniel Bisogno

Bajo la bandera de que era simple libertad de expresión, humor negro y que era una persona sin "pelos" en la lengua, Daniel Bisogno se metió en varias controversias por comentarios en el programa "Ventaneando", del que formó parte por casi 30 años.

Entre ellas estuvo el calificar a la cantante Ana Bárbara de extraterrestre, por tener según él, los ojos separados; consideró que el actor Jorge Guerrero, actor de la película ROMA, parecía ratero de autopartes y se sumó a los comentarios de que la cantante Yuridia estaba pasada de peso.

Ana Bárbara

A Daniel se le ocurrió decir que Ana Bárbara tenía los ojos tan separados que parecía extraterrestre y la respuesta no tardó en venir y en vivo, frente a frente.

La cantante acudió al programa para recriminarle en persona los comentarios, lo cual sería luego aplaudido por sus seguidores.

"Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto? No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha", le dijo en su cara.

Daniel trató, sin éxito, de apaciguar la situación. Luego Ana Bárbara condicionó su permanencia en la entrevista a que él se retirara del estudio, lo cual acabó pasando. Tiempo después Daniel confesaría que se sintió mal y lloró por el momento y la falta de apoyo de sus compañeros.

Contra "ROMA"

Cuando se supo que el actor Jorge Guerrero, el antagonista del largometraje ROMA, por fin había obtenido la visa para acudir a la ceremonia del Oscar, el conductor lanzó una frase que rápidamente se convirtió en blanco de críticas en redes sociales.

"Que parezca ratero de autopartes, no quiere decir que lo sea", dijo como una manera de recordar las tres veces que le habían negado la expedición del documento.

Yalitza Aparicio, protagonista de ROMA por cuyo trabajo fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, también fue objeto de las críticas de Bisogno.

"Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor", subrayó.

Contra Raquel Bigorra

El inicio fue cuando se aseguró que Raquel Bigorra vendía fotos de famosos. Con ese antecedente, cuando se filtraron imágenes de Daniel besando a un hombre en un antro gay, ella fue culpada.

En ese momento Daniel estaba casado y emitía ocasionalmente comentarios homofóbicos.

"No hemos dicho nada, porque no hay qué decir, soy absolutamente libre de hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Yo las explicaciones las doy sobre mi chamba", dijo, días después de la filtración.

"No tengo que darle explicaciones a nadie, se las tendré que dar a mi hija en algún momento. Si algo le he enseñado a mi hija es respetar el amor en todas sus manifestaciones", agregó.

En redes sociales varios le comentaron que debía ser congruente, porque varias veces se metía con la vida privada de los artistas, criticándolos si no querían hablar y burlándose de ellos.