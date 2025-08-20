Torreón Contaminación Wrangler Profeco Simas Torreón

Tecnificación del riego

¿Estará La Laguna entre planes de Conagua para destinar el agua de riego al consumo humano?

¿Estará La Laguna entre planes de Conagua para destinar el agua de riego al consumo humano?

¿Estará La Laguna entre planes de Conagua para destinar el agua de riego al consumo humano?

EL SIGLO

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló la estrategia de tecnificación del riego que busca recuperar el agua de riego para su consumo humano.

En México el 76 % del agua se utiliza en la agricultura por lo que la tecnificación contempla impactar más de 200 mil hectáreas y se busca producir más alimentos con menos agua.

El titular de la Conagua expresó que el programa se ha construido con los gobiernos de los estados y municipales, además de los productores quienes participan de forma activa para la realización de las obras.

El  subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón explicó que con el programa de tecnificación se busca atender:

- Canales deteriorados


- Canales de tierra


- Presas derivadoras dañadas


- Compuertas en mal estado 


- Parcelas de agua rodada


Para ello se implementarán obras de infraestructura mayor como el revestimiento y entubamiento de canales, instalación de compuertas automatizadas y sistema de medición. 


También se abordará la tecnificación parcelaria a través de la nivelación de tierras, canaletas y tuberías multicompuertas y sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión.


Las regiones donde se realizarán estas intervenciones por parte de la Conagua son:


- Zona Metropolitana de Aguascalientes


- Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México


- Sur de Chihuahua, Ciudad Juárez y Zona Metropolitana


- Zona centro de Sinaloa


- Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León en Guanajuato


- Ciudad de Morelia en Michoacán


-  Matamoros, Río Bravo y Reynosa en Tamaulipas


- Proyecto Agua Saludable para La Laguna


- Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora


- Cuernavaca, Cuautla y Jojutla en Morelos


 Mastache Mondragón informó que ya hay seis proyectos en ejecución y el de La Laguna ya está en licitación con miras a iniciar el próximo 25 de agosto. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tecnificación de Riego 2025 Ciclo agrícola Abasto de agua Conagua Agua potable cuidado del agua CRAE Plan Nacional Hídrico Programa Nacional de Tecnificación de Riego Programa Nacional de Tecnificación de Riego 2025 Agua Saludable para La Laguna ASL Agua Saludable

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Estará La Laguna entre planes de Conagua para destinar el agua de riego al consumo humano?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407875

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx