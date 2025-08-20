Estar con Josh Ball: El romance tormentoso que marcó a Ángela Aguilar

La relación entre Josh Ball y Ángela Aguilar continúa siendo tema de conversación en redes sociales, incluso después de que la cantante iniciara una nueva etapa como esposa de Christian Nodal. Lo que en su momento fue un romance privado ahora se analiza a la luz de los escándalos que rodean al jugador de la NFL.

Fue en julio de 2023 cuando el programa Chisme No Like reveló que Josh Ball era el presunto novio de Ángela Aguilar. Aunque ella siempre mantuvo discreción, el futbolista no ocultaba su interés en redes sociales. En mayo de 2025, Ángela confirmó en entrevista con Adela Micha que efectivamente había tenido un romance con un jugador de fútbol americano, describiéndolo como una etapa “muy difícil” y “tormentosa”, y revelando que esta experiencia inspiró muchas de sus canciones de desamor.

El historial de Josh Ball también ha generado polémica. En 2018, su expareja Sandra Sellers lo acusó de violencia física, documentando 11 incidentes de abuso que incluyeron empujones, bofetadas y caídas al suelo, lo que derivó en una orden de protección y alejamiento. Estas denuncias mantienen la controversia sobre su vida fuera de los estadios.

A pesar de los rumores y señalamientos, ni Josh ni Ángela han hablado abiertamente sobre su relación, aunque detalles como la publicación de una historia en Instagram del futbolista, tomada en la misma oficina donde Ángela realizaba actividades profesionales en Houston, mantienen vivo el recuerdo de aquel romance.

Así, lo que alguna vez fue un vínculo personal entre ambos continúa captando la atención de seguidores y medios, mostrando que incluso después del tiempo, su historia sigue siendo relevante.