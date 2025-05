¿Están listos? Este domingo se publicarán resultados del examen de admisión de la UA de C

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) publicará este domingo 11 de mayo los resultados del examen de admisión para el semestre agosto-diciembre de 2025. Se registraron 22 mil 597 aspirantes, de los cuales, 8 mil 141 son para bachillerato y 14 mil 454 para licenciatura.

La máxima casa de estudios, tiene una capacidad de admisión de 12 mil 164 estudiantes, de ellos, 5 mil 23 espacios serán para preparatoria y 7 mil 141 lugares para licenciatura. Los resultados se podrán consultar en la página de Internet: www.uadec.mx/admisiones

El rector de la UA de C, Jesús Octavio Pimentel Martínez comentó que en esta admisión, se recibirán a mil alumnos más en comparación con el proceso anterior y que no hubo necesidad de incrementar una sola hora en la nómina. Mencionó que pidió que le entregaran los resultados a las 11 de la noche del 10 de mayo “para evitarnos cualquier tema”.

A quienes no tengan un resultado favorecedor, Pimentel Martínez les dijo “que no se desesperen, que puede haber diferentes vueltas, que esperen los procesos, que vean cuántos lugares quedan en cada bachillerato o en cada licenciatura, y que hagan su proceso de inscripción en la segunda vuelta, que no se desesperen, hay espacio, hay tiempo, hay manera y lo que necesitamos es paciencia, nada más”. Agregó que la Universidad Autónoma de Coahuila busca consolidar y acreditar en calidad las carreras y los programas con los que se cuenta para poder competir.

El examen para ingreso al Bachillerato (EXANI-I) se llevó a cabo el pasado 29 de marzo, mientras que el de Licenciatura (EXANI-II) se realizó el sábado 5 de abril y fue aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

En Licenciatura, las carreras con mayor demanda son Medicina, Psicología, Derecho y Odontología, mientras que entre las nuevas ofertas académicas destacan Nutrición en la Unidad Sureste e Ingeniería Mecatrónica y Negocios Internacionales en la Unidad Norte. Por ejemplo, Omar Rojas, director de la Facultad de Derecho de la Unidad Laguna, informó que se registraron casi 800 aspirantes y que la capacidad es de 275 alumnos en las licenciaturas de Derecho y Criminología y Ciencias Forenses.