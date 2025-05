'Estamos en peligro de extinción', piden solución a disputa por terrenos del Cetis No. 83

La base trabajadora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis) No. 83 de Torreón urgió a las autoridades federales a poner fin al pleito legal que se retomó hace más de dos años por parte de un grupo de ejidatarios de San Agustín y la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a tres hectáreas de terreno donde se encuentran las instalaciones de dicho plantel y del Cecati No. 85.

El edificio marcado con el No. 243, ubicado en la antigua carretera Torreón-San Pedro, frente a la zona industrial, fue tomado por los ejidatarios desde el 17 de octubre de 2022, reclamando el pago de los predios y perjudicando en ese entonces a cerca de mil 650 alumnos distribuidos en dos turnos y cerca de 106 trabajadores.

El docente Jesús García Flores dijo que los terrenos ejidales fueron cedidos al Cetis en el año de 1982 pero que ahora, los descendientes de los ejidatarios de ese momento, han reclamado el pago de los mismos y para ello, tomaron las instalaciones, afectando el derecho que tienen los estudiantes a la instrucción académica. Mencionó que desde entonces, los alumnos toman clases en las instalaciones de lo que fue en su momento la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefema) en la colonia Villa Jacarandas.

Sin embargo, indicó que dicho espacio educativo le queda muy lejos a los estudiantes quienes tienen que pagar hasta cuatro pasajes de autobús, dos de ida y dos de regreso. Esto aunado a que hay diversas necesidades para la impartición de clases pues esas instalaciones, aún cuentan con pizarrones verdes para gis, los cuales están muy viejos, carecen de mesa bancos, de aire acondicionado, faltan luminarias, y cableado eléctrico en algunas aulas, etc.

Además, la matrícula se redujo a 940 estudiantes y en julio próximo se gradúa una generación de cerca de 340 alumnos por lo que “estamos en peligro de extinción inmediata, hacemos un llamado aquí a la sociedad de La Laguna para que nos ayude a que nos escuchen las autoridades, que bajen los representantes con capacidad de resolución para que finiquiten este problema”.

El Cetis No. 83 ofrece carreras como Contabilidad, Logística, Puericultura, Mecatrónica y Soporte y Mantenimiento de equipo de cómputo. A raíz de la toma por parte de los ejidatarios, únicamente pudieron sacar los equipos de cómputo para continuar con sus labores.

Por su parte, José Mercado, delegado sindical de la D-II-47 del Cetis No. 83, comentó que desde que comenzó la disputa de los terrenos, la base trabajadora y los padres de familia han enviado diversos oficios a los Gobiernos federal, estatal y al propio ayuntamiento de Torreón pero no han tenido respuesta. Lo que solicitan es el respeto irrestricto al derecho del alumnado a recibir educación de calidad y a la cesión original del predio por parte de ejidatarios en 1982. En caso de que el inmueble no sea un buen de la SEP federal, piden que a la brevedad, se les otorguen nuevas instalaciones con el fin de que los alumnos tengan un lugar digno para tomar clases.

Sobre el tema, el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González dijo que no puede ser posible que haya una institución educativo sin edificio. “Decirle a nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), bueno, pues esas escuelas que está creando de nivel medio superior, del Bienestar, pues que nos haga un edificio para nosotros, ¿cómo es posible tenerlos aquí en la desesperanza?”, expuso. El líder sindical mencionó que el tema ya se planteó a nivel nacional, que no ha habido respuesta favorable y que acompañarán en su lucha al personal del Cetis No. 83.