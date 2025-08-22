Internacional Venezuela Donald Trump Ucrania-Rusia

Estados Unidos suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones

Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector

Estados Unidos decidió este jueves suspender la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X al anunciar la nueva medida.

La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newson, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.


Además, la Administración Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EUA.




               
               


               

               
               

               
               
               
