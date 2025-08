Estados Unidos podría negarte la Visa americana de por vida si incurres en esta práctica

Las personas interesadas en obtener este documento deben completar el formulario DS-160 y hacer un pago de $185 dólares para poder agendar una cita para la entrevista consular; así como para la toma de datos biométricos y las huellas dactilares. No obstante, esto no garantiza la obtención de la visa.

La embajada estadounidense, además, ha advertido que algunos solicitantes a la visa americana podrían ser rechazados permanentemente en el proceso.

Esta es la práctica por la que podrían negarte la visa americana de por vida

De acuerdo con información del Departamento de Estados Unidos, “Todo extranjero que, mediante fraude o tergiversando deliberadamente un hecho material, busque obtener(haya buscado o haya obtenido) una visa, otra documentación o admisión a los Estados Unidos u otro beneficio provisto bajo esta ley es inadmisible”.

Mentir o falsificar documentos puede tener consecuencias negativas para la obtención de este documento, como lo es la prohibición de por vida para obtener la visa.

La recomendación para los solicitantes de la visa americana es ser completamente honestos durante todo el proceso y presentar documentos fidedignos, ya que los oficiales consulares revisan todo el historial e información de cada solicitante.

Otras razones comunes por la que pueden negarte la visa americana

De acuerdo con One Percent For America otras de las razones comunes por las que pueden negarte la visa son: tener fondos insuficientes para pagar el cargo de solicitud, contar con antecedentes penales no mencionados o no expresados apropiadamente y presentar información incompleta.

Si te negaron la visa, por una razón que no tiene que ver con falsificación de documentos o mentiras durante la entrevista, puedes volver a solicitar visa, preferentemente seis meses después, luego de haber trabajado en las razones que hicieron que la solicitud fuese rechazada.