Establecerán calendario de búsqueda en Laguna de Durango

Será el próximo martes 19 de agosto, que los grupos de familias buscadoras se reúnan con autoridades del Gobierno del Estado de Durango, quienes los habrán de recibir en la capital para celebrar una nueva plenaria, en la que se establecerá el calendario de búsqueda para lo que resta del año y sobre todo, los detalles de las exhumaciones que se realizarán en los panteones municipales de Gómez Palacio y Lerdo.

Carlos Burciaga Rosales, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado, compartió que en la próxima plenaria se abordarán cuatro temas principalmente, el primero, el tema de las exhumaciones, que tentativamente se tienen programadas para finales del mes de agosto y la primera semana de septiembre, o bien, dentro de los primeros 15 días de septiembre .

"El tema de exhumaciones para verificar condiciones climatológicas, tiempos, para verificar el tema de cuántas personas asistirían de cada colectivo, parte de la organización", explicó.

El otro tema será el calendario de las búsquedas en campo que se habrán de realizar en lo que resta del mes de agosto y hasta concluir el 2025.

"Se hará una programación en base a la plática con ellos mismos, de acuerdo a la carga de trabajo de la propia fiscalía y de acuerdo a la carga de trabajo también de nosotros para ir acomodando fechas", detalló el comisionado de Búsqueda.

Recordar que antes de que concluya el mes de agosto, se habrá de realizar un nuevo operativo en el ejido Las Lagartijas , municipio de Gómez Palacio, en donde, si bien se descartó que los restos óseos ubicados en el punto eran humanos, se localizaron otra serie de indicios como casquillos de arma de fuego, entre otros.

En su momento, la Fiscalía General del Estado dio a conocer, vía comunicado oficial, que se realizaría una inspección en dicho lugar entre los días 21 y 22 de agosto.

El tercer punto que se abordará en la plenaria, el proyecto ejecutivo de este 205, "el tema económico, que tiene que ver con el tema de los recursos… qué tanto alcance tendremos con el presupuesto que adquirimos en este 2025 ", explicó.

Y el cuarto tema que se abordará, será el tema de la culminación del proyecto del Centro Temporal de Resguardo de Cuerpos que se construye en la capital del Estado.

"Ya tenemos un recurso asignado para esta tercera y última etapa, entonces al día 31 de diciembre en teoría tendríamos que terminarlo al 100 por ciento. Sin embargo con el tema de las exhumaciones estamos contemplando trabajarlo un poco adelantado, no hasta diciembre, incluso en el mes de septiembre u octubre que podamos echar a funcionar en alguna etapa el centro", adelantó el funcionario.