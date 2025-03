Esta fue la furiosa reacción de James Rodríguez tras perder el invicto contra Santos | VIDEO

El histórico jugador de Colombia no logró sumar tres puntos en su última jornada contra Santos.

La jornada 11 de la Liga MX ha sido de las más interesantes y curiosas de lo que va en este Clausura 2025, por un lado, Chivas y América empataron en el Clásico Nacional, Atlas remontó un marcador yendo tres goles abajo, Alexis Vega hizo un hat-trick y el último lugar de la tabla derrotó al superlíder.

No solamente Santos Laguna derrotó al máximo líder de la competencia, sino que James Rodríguez firmó su primera derrota en el balompié mexicano, siendo Torreón el "ring" donde terminó en la lona.

Dicho marcador provocó la molestia del astro colombiano, por lo menos así lo informó el periodista de Fox Sports México, Gustavo Mendoza, asegurando que incluso James Rodríguez pateó maletas en el vestuario por el coraje que tenía.