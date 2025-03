Esta es la serie coreana con la que Imagen Televisión apuesta por raiting

Tras el éxito de las telenovelas turcas y bíblicas, Imagen Televisión da un nuevo paso en su programación con la llegada de los K-dramas.

Desde el 3 de marzo, la televisora transmite ‘La Otra Señorita Oh’, una serie coreana que se emite de lunes a viernes a las 5:30 p.m.

¿De qué trata La otra Señora Oh?

La historia sigue a Park Do-kyung, un talentoso diseñador de sonido que queda destrozado cuando su prometida, Oh Hae-young, lo abandona el día de su boda. Un año después, cuando cree haber superado el dolor, se entera de que ella está por casarse. Decidido a impedir la boda, toma acción… pero comete un error: la novia no es su ex, sino otra mujer con el mismo nombre. Así comienza una trama llena de enredos, emociones y segundas oportunidades.

Esta serie de 20 episodios, con una duración promedio de 1 hora y 20 minutos por capítulo, se estrenó en 2016 en Corea del Sur y se convirtió en uno de los dramas mejor calificados en la televisión por cable.

¿Cómo ha sido su recepción en México?

Según Alex Kaffie, el drama tuvo un arranque discreto en televisión abierta, con poco más de 800 mil televidentes en su primer día. Sin embargo, ha ido ganando audiencia, logrando superar el millón de espectadores.

Cabe destacar que ‘La Otra Señorita Oh’ llegó para reemplazar los programas de Gustavo Adolfo Infante, los cuales tenían un promedio de 1.4 millones de televidentes.