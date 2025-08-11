Estilo de vida

Aire acondicionado

Esta es la forma correcta de limpiar el aire acondicionado si quieres ahorrar uno pesos en un tu recibo de luz

Mantener tu equipo en buen estado no solo mejora el rendimiento, también reduce el gasto de energía mes a mes.

Limpiar el filtro evita un mayor consumo de energía/ Especial

Limpiar el filtro evita un mayor consumo de energía/ Especial

NEYEN AVILA

En los meses más calurosos, el aire acondicionado se convierte en un compañero imprescindible para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, un mal mantenimiento no solo reduce su capacidad de enfriar, sino que también puede aumentar el consumo eléctrico, elevando tu factura de la CFE.

¿Por qué es importante limpiar tu aire acondicionado?

Un equipo sucio obliga al motor a trabajar con más intensidad, lo que incrementa el gasto energético. Además, los filtros acumulan polvo, polen y partículas que afectan la calidad del aire en tu hogar. Según especialistas, limpiar el aire acondicionado cada dos o tres meses garantiza un funcionamiento óptimo y evita un desgaste prematuro de sus componentes.

Paso a paso para una limpieza eficiente

Para iniciar, apaga y desconecta el aparato antes de manipularlo. Retira los filtros y sumérgelos en agua tibia con un poco de vinagre de limpieza, dejándolos en remojo por unos minutos. Luego, enjuágalos y sécalos bien antes de colocarlos nuevamente. Este sencillo procedimiento no solo mejora el flujo de aire, sino que también ayuda a que la CFE no registre un consumo excesivo en tu hogar.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/cfe-a-que-temperatura-hay-que-poner-el-aire-acondicionado-para-evitar-que-gaste-demasiada-luz.html


Más allá de los filtros, aprovecha para pasar un paño húmedo por la carcasa y el difusor, evitando productos abrasivos que puedan dañar las piezas. Si deseas, puedes rociar los filtros con un ligero aroma para que el aire expulsado sea más agradable.


Vinagre y agua tibia limpian eficazmente el filtro/ Especial
Vinagre y agua tibia limpian eficazmente el filtro/ Especial


Mantener tu aire acondicionado limpio no requiere grandes inversiones de tiempo o dinero, pero sí puede marcar una diferencia notable en tu consumo eléctrico. Siguiendo estos pasos, lograrás un ambiente fresco, saludable y con un gasto energético controlado.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/no-aguantan-el-calor-dos-clinicas-del-issste-de-torreon-trabajan-bajo-protesta.html


En resumen, la clave para ahorrar en tu recibo de la CFE está en la prevención y el mantenimiento periódico. Una pequeña rutina de limpieza puede traducirse en un verano más fresco y con menos preocupación por los costos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: limpieza energía aire acondicionado

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Limpiar el filtro evita un mayor consumo de energía/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405634

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx