Esta es la forma correcta de limpiar el aire acondicionado si quieres ahorrar uno pesos en un tu recibo de luz

En los meses más calurosos, el aire acondicionado se convierte en un compañero imprescindible para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, un mal mantenimiento no solo reduce su capacidad de enfriar, sino que también puede aumentar el consumo eléctrico, elevando tu factura de la CFE.

¿Por qué es importante limpiar tu aire acondicionado?

Un equipo sucio obliga al motor a trabajar con más intensidad, lo que incrementa el gasto energético. Además, los filtros acumulan polvo, polen y partículas que afectan la calidad del aire en tu hogar. Según especialistas, limpiar el aire acondicionado cada dos o tres meses garantiza un funcionamiento óptimo y evita un desgaste prematuro de sus componentes.

Paso a paso para una limpieza eficiente

Para iniciar, apaga y desconecta el aparato antes de manipularlo. Retira los filtros y sumérgelos en agua tibia con un poco de vinagre de limpieza, dejándolos en remojo por unos minutos. Luego, enjuágalos y sécalos bien antes de colocarlos nuevamente. Este sencillo procedimiento no solo mejora el flujo de aire, sino que también ayuda a que la CFE no registre un consumo excesivo en tu hogar.

Más allá de los filtros, aprovecha para pasar un paño húmedo por la carcasa y el difusor, evitando productos abrasivos que puedan dañar las piezas. Si deseas, puedes rociar los filtros con un ligero aroma para que el aire expulsado sea más agradable.

Vinagre y agua tibia limpian eficazmente el filtro/ Especial

Mantener tu aire acondicionado limpio no requiere grandes inversiones de tiempo o dinero, pero sí puede marcar una diferencia notable en tu consumo eléctrico. Siguiendo estos pasos, lograrás un ambiente fresco, saludable y con un gasto energético controlado.

En resumen, la clave para ahorrar en tu recibo de la CFE está en la prevención y el mantenimiento periódico. Una pequeña rutina de limpieza puede traducirse en un verano más fresco y con menos preocupación por los costos.