Esperan que FGR atraiga caso Pablo Jared, desaparecido cuando se dirigía a Químicas del Rey

A poco más de una semana de que se cumpla un año de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, su familia lucha para que su caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que tanto la Fiscalía General de Coahuila como de Durango, cometieron una serie de irregularidades y omisiones en sus investigaciones.

Este 30 de julio se cumplirán 365 días de no tener información sobre el paradero de Jared, quien por motivos de trabajo se trasladaba de Torreón hacia Químicas del Rey a bordo de una camioneta, propiedad de la empresa DRG en la que laboraba, la cual fue localizada calcinada, a unos 25 kilómetros de distancia de la última ubicación que marcó el GPS de la unidad.

Janeth Adame, madre de Pablo Jared, comentó que por segunda ocasión se denegó el amparo en contra de las fiscalías de Coahuila y Durango, necesario para que la FGR atraiga el caso e inicie una investigación "desde cero", para conocer qué fue lo que pasó con el joven, de entonces 23 años de edad.

Pese a ello, la madre aseguró que ya se trabaja en una solicitud nueva de amparo, atendiendo todos los señalamientos que se hicieron cuando se negó, para lograr que la FGR investigue la desaparición de su hijo.

"Seguimos prácticamente sin respuesta, porque no se determina como una desaparición forzada la situación, como la están planteando las dos fiscalías que llevan el caso de mi hijo, pero tampoco le da un dictamen, únicamente indican que está desaparecido, así de simple", comentó Janeth Adame.

Sin embargo, Adame aseguró que "seguimos en pie de lucha", y señaló una serie de irregularidades por parte de las fiscalías, por ejemplo, dijo, "el hecho de cómo la Fiscalía de Coahuila ya estaba en las brechas cuando realmente no había una denuncia como tal, y fueron los que movieron las pertenencias encontradas sin seguir el protocolo correspondiente".

Razón por la que se insistirá en que sea la dependencia federal quien abra una investigación.

Piden ayuda a presidenta La familia, incluso en el mes de mayo, acudió a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum a la inauguración del Hospital del ISSSTE en Torreón, para realizar dicha petición de manera directa. Aunque no fue posible, la ayudantía que viaja con la mandataria, tomó los documentos.

En ellos se leía: "A pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente 1891/2024, exigiendo a México una búsqueda inmediata, hoy puedo decir con claridad: el Estado no ha cumplido. No ha realizado una búsqueda efectiva. No ha considerado la desaparición forzada como una línea de investigación, y apenas en estos días nos entregaron los movimientos bancarios de mi hijo, a pesar de haber sido solicitados desde los primeros días tras su desaparición".

Acciones Para este 29 y 30 de julio, la familia de Pablo Jared llevará a cabo una serie de acciones para manifestar su inconformidad, pero sobre todo, su dolor de no saber nada de él.

Para el martes 29, se habrán de plantar a las afueras de las instalaciones de la empresa ubicada en Gómez Palacio, para la cual laboraba Jared y para la que había realizado al menos cuatro viajes a Químicas del Rey.

Y para el día 30, se habrán de plantar en el punto donde se desvió la unidad en la que viajaba, cercana a la carretera que dirige al ejido Albia.

Pablo Jared Vallejo Adame, de 23 años, y originario de Torreón, desapareció el 30 de julio en el entronque entre Tlahualilo y Las Morenas, en los límites entre Durango y Coahuila.