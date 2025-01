Esperan que alcaldesa de San Pedro gestione más obra en el Estado

Empresarios de San Pedro demandan un mayor apoyo del Gobierno del Estado, pues a su ver fueron de los municipios "más abandonados" de La Laguna.

Lo anterior lo dijo por las expectativas que se tienen Brenda Güereca Hernández, ya que se espera que al considerar que espera que como alcaldesa gestione más proyectos con el Gobierno del Estado, ya que cuando es así, pues son más frecuentes las visitas del gobernador en turno para anunciar o inaugurar obras.

Fernández Cavazos, manifestó que, en San Pedro la generación de obra es importante, ya que con buenos servicios básicos se atrae inversiones y es evidente que hace falta más generación de empleos, no se puede depender totalmente de la agricultura, pues consideró que el 50% de la economía local está sostenida de las actividades del campo.

“Nada más hay que darnos cuenta los serios problemas en los que vamos a estar el año que entra, porque no habrá agua para sembrar, entonces nos va a perjudicar a todos, nos va a pegar muchísimo en lo económico y social, por que no va a haber nada, todos nos vamos a quedar, va a estar muy, pero muy duro”.

Dijo que están conscientes en que el arranque de todas las administraciones es complicado, mientras de que se acomodan “las fichas”, pero repitió que este 2025 también va a ser muy complicado por el tema agrícola, porque si la pandemia les pegó muy fuerte y fue algo que no se esperaba, con el tema del campo ya les están avisando.

“Necesitamos respuesta de las autoridades, porque no tenemos fábricas, no tenemos empresa, no tenemos de donde haya circulante, más que del comercio y la agricultura y nos va a pegar muy fuerte, muy fuerte, va a haber un atraso muy grande, por que San Pedro ya no puede seguir sosteniéndose el 50 por ciento de la agricultura”.