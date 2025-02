Esperan lleno total en moteles este viernes por el Día del Amor y la Amistad

El Día del Amor y la Amistad podría dejar una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos en los comercios de Gómez Palacio, cuyas ventas podrían aumentar considerablemente en función de los regalos y sobre todo, las flores, además de que se proyecta un 100 por ciento de ocupación en los hoteles y moteles.

Luis Felipe del Rivero Molina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que San Valentín es la primera fecha importante del año en cuestión de las ventas, luego de la cuesta de enero, donde cae la economía en la región debido a los gastos que deben cubrir los ciudadanos.

"Ahorita tenemos ciertos giros que no se vieron tan beneficiados en el mes de diciembre, como son las florerías, entonces suben hasta un 100 o incluso un 150 por ciento las ventas para el 14 de febrero ", comentó.

Mencionó que en esta fecha los restaurantes, regalos, boutiques, bisutería, regalos relativos al tema del amor y la amistad son 100% beneficiados, por lo que, acercándose el viernes, se observará a muchas personas en el centro de la ciudad buscando algún detalle para su pareja.

"Vemos que el sector hotelero y motelero tienen un repunte de hasta un 100%, en ventas a lo mejor estará llegando fácil a unos 100 millones de pesos en la Comarca Lagunera de Durango", expuso.

El dirigente de Canaco Gómez Palacio reconoció que San Valentín no es una fecha tan fuerte en ventas como el Buen Fin o el Día de las Madres , pero indicó que sí es muy positiva para comenzar a activar la economía en la región, más aún en giros como los regalos, las florerías y los moteles.

"Prácticamente se va moviendo desde el día 13, 14 y todavía algunos alcanzan a comprar o festejar hasta el día 15 de febrero", indicó.

Este año el día 14 será el próximo viernes, lo que no será tan benéfico para algunos sectores, que prefieren que no sea fin de semana, como los restaurantes, que ya tienen la venta garantizada los sábados y los domingos, de manera que no habrá un consumo extra.