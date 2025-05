Esperan indicaciones por vacaciones 'extra' para maestros en ciclo escolar 2025-2026

Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la región Laguna de Coahuila, dijo que están a la espera de indicaciones respecto a los ajustes que habrá de hacer la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara una semana extra de vacaciones para los maestros en el próximo ciclo escolar 2025-2026. +

La funcionaria, informó que en La Laguna, están matriculados alrededor de 12 mil docentes en educación básica e insistió en que habrá que esperar, sobre todo para empatar los días efectivos de clase con el cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como la necesidad de días de descanso y asuetos.

"Escuché eso el día 15 de mayo, fue uno de los anuncios que se dieron, creo que va a ser importante replantear algunas situaciones, sobre todo creo que tiene que ver con el Plan y Programa de Estudios, que si estaba diseñado para desarrollarse en 190 días, pues vamos a esperar indicaciones para ver qué ajustes se hacen o qué diagnósticos tenemos que tomar en cuenta , que privilegiar, porque si se reducen los días efectivos de clase pues también entendemos que habrá un reajuste en los contenidos", comentó.

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, celebrado el pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un incremento salarial del 9 por ciento retroactivo al 1 de enero para el magisterio, así como un aumento adicional de 1 por ciento a partir de septiembre de este año.

Adicionalmente, mencionó la semana extra de vacaciones, dejando en claro que no era una petición de los Sindicatos, sino que era un asunto que siempre ha pensado, dado que las maestros y los maestros casi no tienen vacaciones porque cambió el calendario escolar, y normalmente acaban las clases y todavía se quedan , y antes de que inicie el calendario escolar entran antes. Sheinbaum Pardo dijo que le sugirió lo anterior al titular de la SEP, Mario Delgado y que le pareció bien, aunado a que hicieron un análisis de calendarios escolares de otras partes del mundo.

"Entonces, les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a los maestros como parte de su trabajo, porque además -no me dejarán mentir- la última semana de clases con las niñas y los niños, ya se acabó toda la currícula escolar y ya no sabemos ni cómo llenar la última semana, entonces es bueno también para las niñas y los niños que estén con la familia. Entonces, este es un adicional que estamos presentando", declaró la presidenta.